Passatul cvadruplu: când două mașini devin patru locuri de parcare

Satu Mare, orașul unde găsirea unui loc de parcare e mai dificilă decât găsirea unui unicorn, a devenit scena unui spectacol de… neglijență. Doi șoferi de Passat au reușit performanța rară: două mașini, patru locuri ocupate. Da, ați citit bine. Patru. Locuri. Și nu, nu era ziua lor norocoasă sau un experiment artistic urban, ci doar dovada că „parcarea creativă” are limite… pe care unii le ignoră cu grație.

În timp ce ceilalți șoferi roiesc printre blocuri ca la un safari urban, acești maeștri ai asfaltului și-au lăsat mașinile așa, fără grija că Satu Mare nu e Disneyland și locurile de parcare nu cresc pe garduri. Probabil au crezut că două Passat-uri merită mai mult spațiu, pentru că, nu-i așa, statusul se măsoară în metri pătrați ocupați.

Iar locuitorii rămași pe trotuar sau în spatele lor pot doar să admire performanța: două mașini transformate în patru locuri, o lecție de egoism și… inventivitate discutabilă. În concluzie: dacă vreți să vedeți cum două Passat-uri pot deveni simbolul penuriei urbane, mergeți în Satu Mare. Loc de parcare nu găsiți, dar lecții de aroganță… la tot pasul.