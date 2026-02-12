Poate, poate, are loc şi colegul lângă mine!

După ce am tot arătat exemple de „așa nu”, iată încă unu. Domnul din imagine ne demonstrează că oricât am scrie oamenii nu învață din greșelile altora. Se pare că pentru unii locurile de parcare par uneori desenate doar orientativ. Exemplul viu șoferul din imagine! Clar vrea să dovedească o lipsă clară de respect, nepăsare sau șicanare. Poate că nu pare mare lucru, dar să parchezi așa încât să îl blochezi fără nici un pic de spațiu pe cel de lângă tine într-o parcare aglomerată chiar ne lasă fără cuvinte!