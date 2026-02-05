MOTOCICLISM

Povestea ”sătmăreanului” Marc Garcia Chivari, copilul care crește pe circuit, în Catalunia

A devenit aproape o obișnuință ca presa noastră să scrie despre performanțele copiilor născuți în străinătate din părinți plecați din România în ultimii 20–30 de ani. Dincolo de statistici și destine împărțite între două țări, două lumi, sunt însă povești care emoționează și care demonstrează că rădăcinile nu se pierd, indiferent unde îți este scris să-ți construiești viitorul.

Una dintre aceste povești este cea a lui Marc Garcia Chivari, un copil talentat al motorsportului european, cu origini din Satu Mare, care continuă să adune rezultate impresionante în competițiile de motocross din Spania.

Rădăcini sătmărene, copilărie catalană

Marc Garcia Chivari s-a născut la 15 ianuarie 2015, în Llagostera (Girona). Mama sa, Andrada, este originară din Satu Mare, iar tatăl, Xavier, este spaniol. Deși crește și se formează sportiv în Catalonia, legătura cu România și cu Satu Mare rămâne una normală, asumată și amintită cu mândrie de familie.

La doar 9 ani, Marc are deja un palmares care spune o poveste despre muncă, perseverență și pasiune dusă până la capăt.

Motocicleta, o joacă devenită pasiune

Prima întâlnire cu motociclismul a avut loc foarte devreme. La doar 3 ani, Marc a primit prima sa motocicletă – o Malaguti din anii ’80. La 5 ani, a urmat prima motocicletă de competiție, KTM SX 50cc (automatic), iar la 6 ani a intrat pe circuit, unde a acumulat primele experiențe reale, inițial în sesiuni de antrenament.

La 7 ani, a făcut pasul către categoria 65cc, un prag important în formarea unui pilot, cu un an intens de pregătire și primele curse oficiale.

Sezonul în care a împlinit 8 ani a fost unul de referință. Marc a concurat în Liga Catalană de Motocross, unde a devenit campion Girona MX 65-A. Tot în acel an, a obținut locul al treilea în Campionatul teritorial Mototerra Girona, a câștigat Endurocross la categoria inițiere copii (6–9 ani) și a terminat al treilea la Scratch, categorie deschisă până la 12 ani.

Rezultatele au confirmat nu doar talentul, ci și capacitatea de adaptare și maturitatea sportivă peste vârsta sa.

Un sezon greu, dar decisiv

Sezonul 2024 a fost, poate, cel mai dificil de până acum. Marc l-a încheiat accidentat, cu o fractură la capul humerusului, după o căzătură puternică. A reușit să participe la o cursă la categoria 65cc, însă ulterior a fost nevoit să stea aproape o lună fără să atingă motocicleta.

După acest episod dificil, a luat o decizie importantă: schimbarea categoriei și trecerea la 85cc, concurând în două clase diferite.

„A fost un sezon de schimbări și de învățare. Adaptarea nu a fost ușoară și știu că mai am multe de învățat”, a mărturisit Marc.

Campion provincial la toate categoriile

Chiar și așa, într-un sezon complicat și plin de provocări, rezultatele au fost remarcabile. Marc Garcia Chivari a devenit:

campion provincial MX 65-B

campion provincial MX 85 juvenil

campion Mototerra MX 85

Performanțe care i-au adus recunoaștere nu doar în competiții, ci și în mediul educațional. Pe 4 februarie 2026, școala pe care o urmează în Spania l-a felicitat public pentru titlurile obținute, subliniind că efortul și perseverența sunt valori esențiale în sport și în viață.

Viitor promițător

În actualul sezon competițional, Marc pilotează o Husqvarna TC 65cc și a început foarte bine cursele din Catalonia. A obținut locul 3 în prima etapă a Campionatului Catalan, la La Pobla de Mafumet, rezultat confirmat apoi în Liga Interprovincială Catalană MX, la Amposta, unde a urcat din nou pe podium.

Pentru sezoanele următoare, sunt vizate participări complete în Campionatul Cataluniei, Liga Interprovincială Catalană MX, Campionatul teritorial Girona Mototerra și competițiile de enduro.

Sport, școală și familie

Dincolo de circuit, Marc reușește să îmbine foarte bine performanța sportivă cu cea școlară. Se pregătește alături de piloți de nivel înalt, precum Aleix Díaz și Roger Oliver, și practică și alte sporturi: arte marțiale, înot și ciclism montan.

Părinții sunt principalii săi susținători, iar familia rămâne factorul de echilibru al acestui parcurs accelerat. Ca să nu uităm să pomenim că Marc e marea mândrie a bunicului Ghiță care are memoria telefonului plină cu imagini și video-ri de la toate evenimentele pe care Marc le bifează…

Un copil al diasporei, dar un sătmărean de-al nostru

Marc Garcia Chivari este unul dintre acei copii ai diasporei care demonstrează că talentul nu are granițe, iar rădăcinile nu se pierd. Pentru Satu Mare, el rămâne „al nostru”, chiar dacă podiumurile sunt, momentan, în Catalonia.

Mult succes, Marc!

Gânduri bune și susținere de aici, din Satu Mare, de la locul pe care familia îl numește, cu emoție, a doua casă. Și de la familia GNV!