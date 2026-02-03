Rovinieta care vine pe WhatsApp (și pleacă cu banii tăi)

Sătmăreni, atenție mare! A apărut Rovinieta Fantomă: nu o vezi pe drum, dar te urmărește pe telefon.

Îți scrie frumos, cu „URGENT”, cu „ULTIMA ȘANSĂ” și cu amenințări demne de filmele mai vechi, cu mafioți: amendă, sechestru, confiscarea mașinii și, probabil, la final… Apocalipsa. Ca să venim mai aproape de noi, adică de celebra peliculă…”2012”

Doar că surpriză:

CNAIR nu scrie SMS-uri cu linkuri, CNAIR nu confiscă mașini, CNAIR nu-ți cere datele cardului pe site-uri dubioase

Adică, în numele CNAIR, unii băieți deștepți caută șă-ți dea o mare gaură, mai ceva ca gropile apărute după deszăpezire pe drumurile naționale… Ideea bursei de azi ne-a venit după o postare -avertisment pe pagina de facebook a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere care începe cu … ATENȚIE – TENTATIVĂ DE FRAUDĂ ELECTRONICĂ!

Dacă ai primit mesajul-țeapă, regula e simplă: nu dai click, nu plătești, nu te panichezi. Ștergi, blochezi și mergi mai departe.

Iar ca o concluzie… Dacă rovinieta vine prin SMS cu link scurt, nu e taxă de drum, e drum spre țeapă.