Sătmărencele, în cantonament la Izvorani înainte de Europene

SCRIMĂ

– spadasinele din lotul României se antrenează alături de echipa Coreei de Sud

Spadasinele cadete și junioare au început stagiul de pregătire centralizată de la Izvorani, în vederea Campionatului European de cadeți și juniori, programat în a doua parte a lunii februarie, la Tbilisi (Georgia).

Pregătirea are loc la baza sportivă olimpică din județul Ilfov, unde loturile României se antrenează alături de sportive din Coreea de Sud, aflate într-un program național de dezvoltare a tinerelor talente, susținut de federația din țara asiatică.

Satu Mare este reprezentat consistent în acest stagiu de pregătire. Alături de Adrian Szilagyi, coordonatorul lotului național de cadete la spadă feminin, și Adrian Pop, coordonatorul lotului de junioare, se pregătesc la Izvorani până pe 8 februarie sportivele Kurtinecz Johanna, Ilyés Jázmin, Kurtinecz Júlia, Denisa Crișan și Ana Tomșa.

Două sătmărence, calificate la Europene

La Campionatul European de la Tbilisi, Kurtinecz Johanna și Ana Tomșa vor reprezenta școala de scrimă din Satu Mare. Totodată, este cunoscut faptul că Mézinger Máté, component al lotului național de cadeți la spadă masculin, se pregătește la Satu Mare pentru competiția continentală.

Lotul național de cadete – spadă feminin va pleca spre Georgia în data de 19 februarie, sub conducerea lui Adrian Szilagyi. Din echipă fac parte:

Kurtinecz Johanna (CS Satu Mare)

Andrada Predoi (LPS Craiova)

Alina Alexandrescu (LPS Craiova)

Elena Gușatu (CS Quarto București)

Lotul național de junioare – spadă feminin va efectua deplasarea la 23 februarie, sub coordonarea lui Adrian Pop. Componența echipei:

Ana Tomșa (CS Satu Mare)

Erica Badea (CSA Steaua)

Natalia Constantin (CSA Steaua)

Daria Stănciulescu (CSA Steaua)