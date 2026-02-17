Satu Mare, orașul unde norocul îți iese în cale… la propriu

Recent atrăgeam atenția proprietarilor de câini din Satu Mare că orașul e plin de „suveniruri” nu tocmai plăcut mirositoare, lăsate strategic pe trotuare, prin parcuri și pe lângă bănci. Doar la români se spune că ai noroc dacă ai călcat în rahat. Probabil de aceea unii tratează fenomenul ca pe o campanie națională de prosperitate. Sau ca o metodă de forțare a norocului înainte de o vizită la Agenția Loto. Sau de pariuri. Ori păcănele.

Acum, nivelul a crescut: am ajuns cu surprizele și în autobuz.

Pe Linia 1, un cățel a inaugurat WC-ul mobil, iar stăpâna, cu reflexe de atlet, a coborât rapid, lăsând în urmă o experiență completă pentru ceilalți pasageri: miros, alunecare și nervi. Transurban a fost nevoit să transmită un mesaj care, într-o lume normală, n-ar trebui să existe:

„Nu transformați autobuzul în WC public pentru câini.”

Autobuzele nu pot fi retrase din traseu pentru curățenie, așa că pasagerii au parte de un transport public… all inclusive.

Mesajul e simplu:

Strânge după câine.

Curăță dacă se întâmplă un accident.

Folosește bunul-simț.

Satu Mare nu e litieră. Nici trotuarul, nici parcul, nici autobuzul.