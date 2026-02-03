Surorile Diószegi au urcat pe podium la Szeged

Judokanele de la CSM Olimpia Satu Mare, surorile Rebeka și Dorottya Diószegi , au debutat cu succes în noul sezon competițional, obținând rezultate foarte bune la un turneu internațional desfășurat la Szeged, Ungaria.

Duminică, în Sala Polivalentă din Szeged, a avut loc competiția Első Beton – Magyar Kupa, un turneu internațional organizat pe categorii de vârstă, la care au participat sportivi din mai multe cluburi din regiune. Elevele antrenorului Gergely Attila au concurat la categoriile U14 și U12.

La categoria U12, +49 kg, Diószegi Dorottya a avut o evoluție foarte bună și a reușit să câștige medalia de aur, confirmând forma bună arătată la început de sezon. Sora sa mai mare, Diószegi Rebeka, a obținut medalia de bronz la categoria U14, -63 kg, completând astfel o prestație reușită pentru clubul sătmărean.

Rezultatele obținute la Szeged reprezintă un început promițător de sezon pentru secția de judo a CSM Olimpia Satu Mare, evidențiind munca sportivelor și a staffului tehnic.