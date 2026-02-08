Test util și un nou success în amicale

Liga a 3-a: Unirea Tășnad- CSM Sighetu Marmației 1-0

– Tășnădenii au transferat doi tineri jucători de la Poli Timișoara

Unirea Tășnad a obținut sâmbătă a treia victorie din perioada de pregătire, impunându-se cu 1–0 în fața formației CSM Sighetu Marmației, colegă de serie în Liga a III-a.

Partida, a fost în fapt al cincilea meci de verificare al iernii pentru tășnădeni, s-a disputat pe terenul sintetic al bazei LPS–Dinamo din Satu Mare, iar antrenorul Mihai Sabău-Svegler a deplasat un lot numeros, format din 24 de jucători, aproape toți primind minute de joc.

Meciul a avut un ritm bun, cu ocazii la ambele porți. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 60 de Darius Vultur, care a finalizat precis o acțiune ofensivă bine construită.

După acest succes, bilanțul Unirii în amicalele iernii este de trei victorii și două înfrângeri. Până la reluarea campionatului, programată pe 27 februarie, formația din Tășnad va mai susține câteva jocuri de pregătire, următorul fiind programat sâmbăta viitoare, la Kisvárda, împotriva unei alte echipe din Liga a III-a.

Altfel, Poli Timișoara, echipa din seria a 7-a a Ligii a 3-a a anunțat că a ajuns la un accord cu Unirea Tășnad pentru împrumutul a doi jucători de perspectivă.

”Portarul Mihai Traia (18 ani) și fundașul Danis Tataru (19 ani) vor evolua în stagiunea de primăvară, sub formă de împrumut, la Unirea Tăşnad. Succes și cât mai multe meciuri reușite!” este anunțul făcut de conducerea celor de la Poli Timișoara pe pagina oficială de facebook a clubului.

Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației 1–0 (0–0)

Marcator: Darius Vultur (60)

Unirea Tășnad: Traia – Wallace, Negrea, Vajda, Funkenhauser, Kouadiu, Militaru, Vultur, Chitaș, Sanogo.

Rezerve: Dumitru – Baltă, Székely, Csatári, Gomez, Chifor, Matei, Matiș, Groza, Țăran, Kevin Barth, Nintaș, Băciuț.

Rezultatele din amicalele iernii:

Unirea – Debreceni EAC 2–3

CS Minaur Baia Mare –Unirea 6–1

Unirea – Victoria Carei 3–1

Unirea – Crișul Sântandrei 2–1

Unirea –CSM Sighetu Marmației 1–0