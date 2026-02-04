Liga a 3-a

Unirea Tășnad continuă testele de iarnă

– amical cu Debrecen EAC și schimbări importante de lot

Unirea Tășnad a disputat miercuri, la prânz, un nou meci de verificare, întâlnind formația maghiară Debrecen Egyetem Atlétikai Club (DEAC), echipă care evoluează în Liga a 3-a din Ungaria și se află în cantonament la Satu Mare.

DEAC s-a impus cu 3-2 iar pentru tășnădeni au punctat Gomez și Băciuț. La scorul de 2-2 Băciuț a ratat o lovitură de la 11m iar apoi , pe final echipa maghiară a marcat golul victoriei.

Antrenorul Mihai Sabău a profitat de acest test pentru a rula mai mulți jucători, inclusiv fotbaliști aflați în probe, folosind următoarea formulă de start: Mihai Traia – Szekely Dominik, Csatari Mark, Enrique Gomez, Wallace Darius, Matei Denis, Jeler Bogdan, Barth Kevin, Vultur Darius, Băciuț Robert, Bontaș Krisztof.

Pe parcursul jocului au mai intrat: Barta Carol, Funkenhauzer Ștefan, Groza Adelin, Țăran Kevin, Chitaș Florin, Matiș Denis și Nintaș Noris.

Echipa din Debrecen a împărțit lotul în două, având în vedere că în aceeași zi a mai susținut un meci amical, în care a fost învinsă de CSM Olimpia Satu Mare, scor 1–2.

La finalul partidei, conducerea clubului sătmărean a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook, subliniind importanța acestui joc de pregătire:

„Un nou test util, în care staff-ul tehnic a rulat mai mulți jucători aflați în probe. Mai sunt doar câteva zile până la definitivarea lotului cu care vom aborda sezonul de primăvară. Obiectivul principal rămâne recuperarea jucătorilor accidentați și atingerea celei mai bune forme sportive până la data de 28 februarie.”

Totodată, AFC Unirea Tășnad a anunțat despărțirea, pe cale amiabilă, de mai mulți jucători:

Cristian Blaga – transferat la FC Știința Miroslava

Adrian Micaș – transferat la ACS Barcău Nușfalău

Casian Rus – împrumutat până în vară la CSM Victoria Carei

Andrei Zbona – reziliere de comun acord

Dacian Dunca – reziliere de comun acord

Clubul le-a mulțumit tuturor pentru activitatea depusă și le-a urat mult succes în carieră.

Seria meciurilor de pregătire va continua sâmbătă, la Satu Mare, pe terenul bazei sportive Dinamo–LPS, unde Unirea Tășnad va întâlni formația CSM Sighetu Marmației.