Victorie în amical cu Mediaș, dar probleme mari de efectiv

Liga a 2-a

– Nouă absenți în lotul CSM Olimpiei înaintea startului de campionat

CSM Olimpia Satu Mare continuă seria rezultatelor pozitive din meciurile de pregătire, reușind sâmbătă o nouă victorie, 2–1 cu ACS Mediaș, însă problemele de lot dau serioase bătăi de cap staffului tehnic, cu doar două săptămâni înainte de reluarea campionatului Ligii a II-a.

Partida s-a disputat la Cluj-Napoca, pe terenul sintetic al bazei Unirea, iar antrenorul Alexandru Botoș „Piri” a avut la dispoziție doar 17 jucători, în condițiile în care nu mai puțin de nouă fotbaliști au fost indisponibili din cauza accidentărilor sau a problemelor medicale.

Sătmărenii au controlat jocul și au deschis scorul în minutul 25, când Mickael Panos a reușit o execuție spectaculoasă de la distanță, șutul său oprindu-se direct sub transversală. Bucuria nu a durat însă mult, Mediașul egalând patru minute mai târziu, în urma unei faze fixe, profitând de o neatenție în defensiva Olimpiei.

După pauză, CSM Olimpia a pus presiune constantă pe poarta adversă și, în cele din urmă, a reușit să dea lovitura decisivă în minutul 88. Cătălin Oanea a centrat excelent în careu, iar Alin Văsălie a finalizat sigur, stabilind scorul final: 2–1.

Lista accidentaților se mărește

Problemele medicale continuă să afecteze serios lotul sătmărean. Zsiga Ervin, Adrian Pop și Gergely Alpár sunt indisponibili încă din prima săptămână a pregătirilor, iar ulterior li s-au alăturat Cosmin Zamfir, Sergej Grubac și Matei Marin. În plus, golgheterii Vida Krisztopher și Marius Hosu nu au făcut deplasarea din cauza unei răceli.

Mai mult, în timpul meciului de la Cluj, Dorian Todoran a acuzat dureri la gleznă și a fost nevoit să părăsească terenul la începutul reprizei secunde, existând temeri legate de starea sa medicală. Totuși, stafful speră că accidentarea nu este gravă și că jucătorul va fi apt pentru startul campionatului.

Botoș: „Sunt mulțumit de efort și de atitudine”

La finalul partidei, antrenorul Alexandru Botoș a subliniat atât aspectele pozitive, cât și problemele apărute:

„Am deschis scorul prin Panos, cu o execuție de generic, după care a urmat o fază fixă în care am fost neatenți și le-am permis adversarilor să egaleze prea ușor. Aici trebuie să fim mult mai atenți. Astăzi am avut opt jucători indisponibili și am fost nevoiți să improvizăm pe mai multe posturi, lucru care s-a simțit. Per total sunt mulțumit de efort, de atitudine și de dorința de a câștiga. Sper ca Todoran să nu aibă o accidentare gravă și ca toți jucătorii accidentați să revină cât mai repede.”

Urmează ultimul test al iernii

Pentru CSM Olimpia, meciul cu Mediaș a fost al șaptelea amical al iernii, bilanțul fiind unul pozitiv: cinci victorii și două remize. Ultimul test înaintea reluării Ligii a II-a este programat sâmbăta viitoare, de la ora 11:00, la Arad, împotriva formației de Liga a III-a Viitorul.

CSM Olimpia Satu Mare – ACS Mediaș 2–1 (1–1)

Marcatori: Panos 25’, Văsălie 88’ / Avram 29’

CSM Olimpia: Răilean (46’ Karácsony) – Todoran (60’ Zab), Ghazoini, Stăiculescu (46’ Lumbu), Copaci, Panos (46’ Călugher), Ayomide (46’ Donca), Toma (46’ Carpa), Oanea, Hofman, Văsălie.