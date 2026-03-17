BUGET Deputatul Mircea Govor: amendamente pentru investiții și sprijin financiar pentru județul Satu Mare

Parlamentarul PSD anunță susținerea unor măsuri pentru dezvoltarea județului și sprijinirea orașului Negrești-Oaș, în cadrul dezbaterilor pe bugetul de stat pentru 2026

Dezbaterile asupra bugetului de stat pentru anul 2026 au început în Parlamentul României, în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat că va susține amendamente menite să sprijine dezvoltarea județului și echilibrul social.

Amendamente susținute în comisie

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru buget, parlamentarul a precizat că va susține ferm amendamentele propuse de Partidul Social Democrat, construite în jurul principiilor solidarității și echilibrului social.

Acestea vizează atât măsuri cu impact național, cât și intervenții punctuale pentru comunitățile locale.

Prioritate: dezvoltarea județului Satu Mare

Deputatul a subliniat că una dintre principalele sale priorități o reprezintă susținerea județului Satu Mare.

În acest sens, au fost depuse amendamente care prevăd:

alocarea de fonduri pentru investiții esențiale în județ ,

sprijin financiar pentru acoperirea datoriilor restante ale orașului Negrești-Oaș .

Aceste măsuri au ca scop asigurarea continuității proiectelor locale și deblocarea unor situații financiare care afectează dezvoltarea comunităților.

Angajament pentru comunitate

Parlamentarul a transmis că rămâne dedicat intereselor cetățenilor din județ și că va susține toate inițiativele care pot aduce stabilitate, investiții și dezvoltare reală.

„Sunt în Parlament pentru sătmăreni și rămân la dispoziția lor”, a subliniat acesta, reafirmând angajamentul de a promova proiecte în beneficiul comunității locale.