C.S. Regal Dance Club Satu Mare, calificare la Campionatul European

Sportivii de la C.S. Regal Dance Club din Satu Mare au obținut rezultate deosebite în cadrul competiției Fitkid Dance Free, desfășurată în data de 14 martie 2026, la Tiszakecske, în Ungaria.

Aceștia au impresionat prin talent, muncă și determinare, reușind să urce pe podium și să confirme nivelul ridicat de pregătire al clubului. Unul dintre cele mai importante momente ale competiției a fost calificarea la Campionatul European, o performanță notabilă pentru delegația sătmăreană.

Clubul a fost reprezentat și la nivel de arbitraj, prin prezența arbitrului internațional Cordea Mikle Cristian.

Rezultatele obținute reconfirmă valoarea sportivilor și a antrenorilor de la C.S. Regal Dance Club, care continuă să promoveze excelența în dansul sportiv.

Felicitări tuturor și mult succes în competițiile viitoare!