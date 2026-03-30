Ceasuri bune, ceasuri rele. Oră de iarnă, oră de vară!

Bursa zvonurilor 30.03.2026 21:22
Ceasuri bune, ceasuri rele. Oră de iarnă, oră de vară!
În centrul orașului, două ceasuri își duc viața… fiecare pe ora lui. Schimbarea la ora de vară a venit, dar nu pentru toată lumea, se pare că unul dintre ceasuri a zis „pas” și a rămas fidel iernii. E mare fan al Târgului de Crăciun…Iar celălalt e în ton cu Târgul de Paște …
Cel de jos pare hotărât: „E clar, e mai târziu, hai că vine primăvara!”
Cel de sus, mai relaxat: „Unde te grăbești? Mai stăm un pic…”
Trecătorii se uită când la unul, când la celălalt, ca la două opinii contradictorii într-o conversație dintre două doamne: „Pe care să-l cred?” Până la urmă, soluția e simplă, alegi ora care îți convine mai mult. Ai întârziat? Clar, te ghidezi după ceasul „mai devreme”. Ai ajuns prea repede? Noroc cu celălalt.
În fond, nu e o problemă, e un avantaj: pentru prima dată, timpul nu mai e fix… e negociabil. Ca la piață…În rest, atenție mare la ziua de mâine…Vine 1 aprilie. Cu ce ne mai păcălește lumea asta? (sursa foto: Gh. Iancu)
