CSM Olimpia începe lupta pentru salvare; debut de foc la Reșița și întăriri în staff

– Cristian Pustai anunțat ca noul director sportiv al clubului

CSM Olimpia Satu Mare intră într-o nouă etapă a sezonului, una decisivă pentru viitorul în Liga a II-a. Sâmbătă, de la ora 11:00, sătmărenii debutează în play-out (Grupa B) cu o deplasare extrem de dificilă pe terenul liderului, CSM Reșița.

Înaintea acestui start de foc, clubul a anunțat și o mutare importantă la nivel administrativ, menită să întărească structura echipei.

Conducerea CSM Olimpia Satu Mare a oficializat cooptarea experimentatului Cristian Pustai în funcția de director sportiv.

În vârstă de 58 de ani, tehnicianul originar din Mediaș are o carieră solidă în fotbalul românesc. Acesta și-a început parcursul în antrenorat la Gaz Metan Mediaș, unde între 2007 și 2013 a obținut performanțe notabile: promovarea în Liga 1, participarea în UEFA Europa League (2011).

Ulterior, a antrenat echipe precum ASA Târgu Mureș, Rapid București sau Gloria Buzău.

Mai recent, a reușit promovări importante:

cu Gloria Bistrița în 2025

cu Ceahlăul Piatra Neamț în 2023

Oficialii clubului își exprimă încrederea că experiența și expertiza sa vor contribui decisiv la atingerea obiectivelor din acest sezon.

Debut dificil în play-out: revedere cu Reșița

Meciul de sâmbătă nu este doar unul complicat prin prisma clasamentului, ci și o reeditare a duelului din prima etapă a sezonului. Atunci, CSM Reșița s-a impus cu 2-1, într-un moment în care Olimpia făcea primii pași în Liga a II-a.

Între timp, contextul s-a schimbat. Dacă bănățenii au ratat obiectivul promovării, sătmărenii se află acum în plină luptă pentru menținere.

Echipa pregătită de Alexandru Botoș vine după una dintre cele mai importante victorii ale sezonului: 2-0 împotriva CS Dinamo București.

Acest succes a adus un plus de încredere într-un moment crucial. De partea cealaltă, Reșița a încheiat sezonul regulat cu un 1-1 în deplasare la CSC Șelimbăr, într-un meci tensionat marcat și de eliminarea căpitanului Erico da Silva.

În acest format de play-out:

ultimele două locuri retrogradează direct iar locul 6 merge la baraj

Astfel, fiecare punct obținut în următoarele etape poate face diferența între salvare și retrogradare.

Programul etapei 1 – play-out (Grupa B)

Sâmbătă, 21 martie (11:00):

Concordia Chiajna – CSC Dumbrăvița

CS Afumați – CSC Șelimbăr

FC Bacău – CS Tunari

CSM Reșița – CSM Olimpia Satu Mare

CLASAMENT

1.CSM Reșița – 33 puncte

2.FC Bacău – 33 puncte

3.CS Afumați – 30 puncte

4.Concordia Chiajna – 27 puncte

5.CSC Dumbrăvița – 25 puncte

6.CSC Șelimbăr – 20 puncte

7.CS Tunari – 16 puncte

8.Olimpia Satu Mare – 14 puncte