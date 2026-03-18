Echipa din Cămin se impune la mare luptă în duelul cu CSM Olimpia

Campionatul feminin de handbal junioare III (U14) a consemnat în week end cu meciurile etapei a 17-a din cadrul grupei N.

La Satu Mare, CSM Olimpia Satu Mare a întâlnit formația KKS Cămin (echipa 1), într-un duel între două loturi formate din jucătoare crescute în cadrul programului Partium Handbal.

Oaspetele porneau ca favorite, iar în prima repriză au controlat jocul, intrând la pauză cu avantaj (14–10). După reluare, elevele antrenorilor Nagy Flórián și Lucaci Dénes au revenit și au egalat în minutul 45 (19–19), însă finalul a aparținut echipei din Cămin, care s-a impus cu 23–21.

În urma acestui rezultat, CSM Olimpia rămâne pe locul 6, cu 7 victorii și 10 înfrângeri.Iar echipa din Cămin e la egalitate de puncta cu liderul din Baia Mare.

Programul etapei a 18-a (ultima din sezonul regulat)

20 martie (vineri, ora 16:00):

SHCS Fărcașa 2022 – ACS Atletik Satu Mare

21 martie (sâmbătă, la Cămin):

KKS Cămin 1 – LPS Satu Mare

KKS Cămin 2 – CSM Olimpia Satu Mare

CS AS Alexandru Csepreghi A – ACS Inovativ Avas

CS Marta Baia Mare – CS AS Alexandru Csepreghi B

Clasament – Grupa N

1.CS Marta Baia Mare – 32 puncte (+243)

2.KKS Cămin (echipa 1) – 32 (+236)

3.LPS Satu Mare – 24

4.SHCS Fărcașa 2022 – 20 (+98)

5. KKS 2 – 20 (+90)

6.CSM Olimpia Satu Mare – 12 (+77)

7.CS AS Alexandru Csepreghi A – 12 (−89)

8. CS AS Alexandru Csepreghi B – 7

9. ACS Inovativ Negrești Oaș – 4

10.ACS Atletik Satu Mare – 2

Ultima etapă va fi decisivă pentru stabilirea pozițiilor finale înaintea fazelor următoare, cu o luptă strânsă în special pentru primul loc, dar și pentru pozițiile din zona mediană a clasamentului.

JUNIOR III, Grupa N Etapa 17

CSM Olimpia – KKS Cămin 1 21–23 (10–14)

Olimpia: Büte Hilda (2 goluri), Nagy Evelin, Veres Nóra, Reha Luca Amanda, Bartha Szabina Beatrix (9), Geng Boglárka (2), Geng Barbara (1), Molnár Kira Delia, Cseh Melisa, Cseh Vivien (1), Szabó Edina (3), Bákai Andrea Boroka (1), Selmenți Nikoletta, Elek Zsófia (2), Bak Natália Boglárka.

KKS: Varga Hanna, Török Nóra (5 goluri), Várkúti Blanka (3), Farkas Fanny Kitty (2), Székely Petra, Fleisz Alexa, Török Tekla (5), Szolomaier Johanna (1), Lebedi Róza Anna (1), Roszel Emili (4), Pop Alexia, Szeibel Dalma, Varga Nikolett (2), Paczier Panna, Megyeri Csenge Sarolta.

LPS Satu Mare – SHCS Fărcașa2022 24–51 (12–24)

LPS: Ștefania Ciac, Ariana Farcău, Iulia Mihaela Petric, Natalia Horotan, Sofia Ardelean, Mădălina Pleth (1 gol), Antonia Maria Andronache (2), Sara Huci Astelean, Alexia Emilia Gatina Stan, Mara Barbulescu (2), Daria Ioana Tarcan (9), Delia Domocoș, Anastasia Petric (1), Ilinca Maria Petric (9).

ACS Inovativ Negrești Oaș – KKS 2 15–30 (7–16)

Inovativ: Teodora Gabriela Vancea, Giulia Daria Pop, Princess Alessia Elek (5 goluri), Anamaria Cristina Balta, Giulia Joana Cicio, Ancuța Yasmina Dobrican (4), Jessica Alexandra Elek, Alexandra Georgiana Mulcuțan (1), Daria Nicoleta Lobonț, Elisabeta Felicia Alioaei, Natalia Frond (1), Amalia Mihaela Birtoc (4), Natalia Maria Iacob, Diana Maria Botoș, Jasmine Gabriela Cristea, Petruța Antonia Crișan.

KKS 2: Csáki Kitti Mária, Silimon Panna (1), Hamvas Emma (4), Incze Vivien (3), Koch Hanna (1), Kinczler Hanna, Pataki Dóra, Lang Panna Antónia, Bontó Tímea (2), Pocsai Csenge (11), Eizert Rebeka (1), Lang Hanna Diana, Heim Heidi (2), Veres Viktória (1), Tóth Regina (1), Barabás Jázmin Maya (3).

ACS Atletik Satu Mare– CS Marta Baia Mare 13–41 (3–21)

Atletik: Andrea Daria Silaghi, Erős Lídia, Kovács Lilla Boglárka, Maria Ioana Nirean, Ioana Lavinia Mihoc (2 goluri), Pesti Natália, Daria Andrea Mondoca, Andrea Sofia Mașnița, Alina Iasmina Buha (1), Kiss Mirjam Johanna (7), Nagy Zsanett, Trella Chintya Terézia (1), Carla Maria Mezei (2), Antonia Giulia Ioana Purdea, Eliza Medeea Rainhard.