Pentru a sărbători împlinirea a 80 de ani de la decizia înființării ei, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria (EORU) a organizat ample manifestări liturgice și științifice, în orașul ei de reședință, la Gyula, în data de 29 martrie 2026.

Sărbătoarea de la Gyula a început prin Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în Catedrala Episcopală din Gyula, de Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei; Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul de astăzi al Episcopiei din Ungaria, aflați în fruntea unui sobor format din clericii Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, dar și alți clerici din România, în prezența diplomaților români Daniel Banu, consulul general al României la Gyula și Florin-Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Szeged

În 27 martie 1946, Congresul Național Bisericesc al Românilor din Ungaria care s-a întrunit în Catedrala din Gyula, în partea orașului ce se numea ”Orașul Mare Românesc”, a luat decizia de „înființare a Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu sediul la Gyula, care să înglobeze toate comunitățile ortodoxe românești din această țară”. Astfel, această dată a devenit momentul oficial în care românii ortodocși din Ungaria hotărau să aibă propria lor Episcopie, cu un Episcop care să fie membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Decizia Congresului a fost validată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședințele sale de lucru din 12 iulie și 4 octombrie 1950 și întărită în ședințele din martie și noiembrie din anul 1951. Datorită contextului istoric, această hotărîre s-a îndeplinit abia în anul 1999, când, în data de 21 februarie, Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec era hirotonit și întronizat ca cel dintâi episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, lucrare săvârșită de vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, în fruntea unui sobor de 15 Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), autorități și oaspeți din România, ș.a.

La finalul Sfintei Liturghii, care a constituit partea liturgică a acestei aniversări și sărbători, în semn de prețuire a jertfei, dorinței și lucrării înaintașilor, dar și pentru imortalizarea aniversării, Preasfințitul Părinte Siluan a oferit mai multe plachete aniversare, unor oficialități, sau celor care au fost direct implicați în istoria acestor evenimente.

A urmat o agapă comună, oferită din partea Episcopiei, iar după amiază a avut loc o manifestare culturală, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și al săptămânalului „Foaia Românească”, care a cuprins o expoziție fotografică cu momente și acte importante, din istorie și din viața Eparhiei din Ungaria, discursuri pe aceleași teme, susținute de Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, Preasfințitul Părinte Siluan, Părintele Marius Maghiaru, protopop de Budapesta și președinte al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, precum și lansări de cărți: pr. prof. Mircea Abrudan, care a lansat două cărți despre Sfântul Andrei Șaguna; pr. prof. Alin Scridon, care a prezentat două volume de documente despre istoria românilor ortodocși din Ungaria, în perioada 1921 și 1944 și prof. Daniela Bălu, care a prezentat cartea sa despre împlinirea a 105 ani de la recunoașterea oficială a primei Parohii Ortodoxe Române din Satu Mare, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Manifestarea s-a încheiat cu discuții libere pe tema aniversară a Episcopiei din Ungaria și a cărților prezentate și cu o recepție oferită din partea organizatorilor.