Fotbalul județean revine în forță:

Etapă completă în ELITE și vești bune de la AJF Satu Mare

– se reduc taxele cu 20% pentru cluburile afiliate

După ce săptămâna trecută s-a disputat primul meci oficial al anului 2026 din fotbalul județean sătmărean ,restanța dintre Victoria Carei și Recolta Dorolț, încheiată cu scorul de 3-2, acest final de săptămână aduce prima etapă completă din Liga a IV-a ELITE, dar și mai multe restanțe din ligile inferioare.

În paralel, Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare vine cu vești importante pentru cluburi, într-un context economic dificil, reducând taxele pentru anul competițional 2026.

PROGRAM ORIENTATIV

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM

Etapa 11 (retur)

Programul meciurilor:

Sâmbătă, 21 martie:

Recolta Dorolț – CSM Victoria Carei (13:00 juniori / 15:00 seniori)

Duminică, 22 martie:

Talna Orașu Nou – Turul Micula (13:00 juniori / 15:00 seniori)

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Someșul Odoreu (14:00 seniori)

Unirea Tășnad II / Decebal – Oașul 1969 (13:00 juniori / 15:00 seniori)

Clasament:

1.Talna Orașu Nou – 25 puncte

2.Recolta Dorolț – 21 puncte

3.Turul Micula – 14 puncte

4.CSM Victoria Carei – 14 puncte

5.Oașul Negrești-Oaș – 13 puncte

6.CSM Olimpia II – 11 puncte

7.Someșul Odoreu – 10 puncte

8. Unirea Tășnad II/Decebal – 6 puncte

Liga a IV-a – Seria A

Restanță etapa 4

Sâmbătă, 21 martie:

Schwaben Kalmandi Cămin – Kneho Urziceni (14:00 juniori / 16:00 seniori)

Liga a IV-a – Seria B

Restanță etapa 1

Duminică, 22 martie:

Fortuna Căpleni – Victoria Petrești (15:00 seniori)

Liga a V-a

Etapa 11 (avans)

Sâmbătă, 21 martie:

Voința Babța – Diferit Satu Mare (16:00 seniori)

Etapa 9 (restanță)

Duminică, 22 martie:

Livada – Voința Lazuri II Bercu (15:00 seniori

Sprijin pentru cluburi: AJF reduce taxele în 2026

Într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a decis să vină în sprijinul cluburilor afiliate.

Hotărârea a fost adoptată de Comitetul de Urgență în data de 19 martie 2026 și prevede:

Reducerea cu 20% a taxelor aferente anului 2026

Posibilitatea plății în rate, pentru a facilita gestionarea bugetelor cluburilor

Reprezentanții AJF au transmis și un apel către echipele participante, subliniind importanța:

asigurării condițiilor minime pentru organizarea meciurilor

respectării cerințelor specifice competițiilor de juniori și seniori