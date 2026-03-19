Fotbalul județean revine în forță:
Etapă completă în ELITE și vești bune de la AJF Satu Mare
– se reduc taxele cu 20% pentru cluburile afiliate
După ce săptămâna trecută s-a disputat primul meci oficial al anului 2026 din fotbalul județean sătmărean ,restanța dintre Victoria Carei și Recolta Dorolț, încheiată cu scorul de 3-2, acest final de săptămână aduce prima etapă completă din Liga a IV-a ELITE, dar și mai multe restanțe din ligile inferioare.
În paralel, Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare vine cu vești importante pentru cluburi, într-un context economic dificil, reducând taxele pentru anul competițional 2026.
PROGRAM ORIENTATIV
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM
Etapa 11 (retur)
Programul meciurilor:
Sâmbătă, 21 martie:
Recolta Dorolț – CSM Victoria Carei (13:00 juniori / 15:00 seniori)
Duminică, 22 martie:
Talna Orașu Nou – Turul Micula (13:00 juniori / 15:00 seniori)
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Someșul Odoreu (14:00 seniori)
Unirea Tășnad II / Decebal – Oașul 1969 (13:00 juniori / 15:00 seniori)
Clasament:
1.Talna Orașu Nou – 25 puncte
2.Recolta Dorolț – 21 puncte
3.Turul Micula – 14 puncte
4.CSM Victoria Carei – 14 puncte
5.Oașul Negrești-Oaș – 13 puncte
6.CSM Olimpia II – 11 puncte
7.Someșul Odoreu – 10 puncte
8. Unirea Tășnad II/Decebal – 6 puncte
Liga a IV-a – Seria A
Restanță etapa 4
Sâmbătă, 21 martie:
Schwaben Kalmandi Cămin – Kneho Urziceni (14:00 juniori / 16:00 seniori)
Liga a IV-a – Seria B
Restanță etapa 1
Duminică, 22 martie:
Fortuna Căpleni – Victoria Petrești (15:00 seniori)
Liga a V-a
Etapa 11 (avans)
Sâmbătă, 21 martie:
Voința Babța – Diferit Satu Mare (16:00 seniori)
Etapa 9 (restanță)
Duminică, 22 martie:
Livada – Voința Lazuri II Bercu (15:00 seniori
Sprijin pentru cluburi: AJF reduce taxele în 2026
Într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a decis să vină în sprijinul cluburilor afiliate.
Hotărârea a fost adoptată de Comitetul de Urgență în data de 19 martie 2026 și prevede:
Reducerea cu 20% a taxelor aferente anului 2026
Posibilitatea plății în rate, pentru a facilita gestionarea bugetelor cluburilor
Reprezentanții AJF au transmis și un apel către echipele participante, subliniind importanța:
asigurării condițiilor minime pentru organizarea meciurilor
respectării cerințelor specifice competițiilor de juniori și seniori