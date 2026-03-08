Fii turist în județul tău! Nu la noi!

Zilele acestea, municipiul Satu Mare s-a confruntat cu o serie de evenimente neplăcute. În primă fază, Poliția Locală a surprins câțiva tineri care furau verdeață din Parcul Vasile Lucaciu, pentru ca mai apoi să o vândă florăriilor. Iată că, uneori, nici nu știam ce investiție bună a făcut primăria în buchetele pe care le cumpărai. Nu-i așa?

Pe de altă parte, deși în România se simte lipsa meseriașilor, la Satu Mare pare că avem și oameni care se dau drept meseriași adevărați. Vorba vine, meseriaș se poate spune în mai multe domenii. De exemplu, cel depistat recent în oraș era „meseriaș” în construcții: cerea avans pentru lucrări, iar după ce îl primea… rămâneai doar cu visul construcției.

Un adevărat constructor de speranțe false. Partea bună este că nu era sătmărean, așa că, de data aceasta, nu ne-am făcut noi de rușine. În schimb, Suceava… mai are rost să spunem ceva? Nu de alta, dar individul era sucevean.

Se pare că orașul nostru începe să atragă tot felul de „turiști”. Unii vin să viziteze, alții vin cu idei de „afaceri”. Unii aduc bani în municipiu prin vizita lor, alții fac adevărate găuri în buzunarele sătmărenilor. Din fericire, autoritățile sunt pe fază și astfel de inițiative nu rămân prea mult timp… în activitate.