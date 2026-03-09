Haz de necaz… dacă mai putem

Câțiva sătmăreni de-ai noștri, întorși cu greu din Dubai și cu câteva mii de euro gaură în buget , dacă ținem cont că imediat după izbucnirea conflictului din Iran un bilet de avion pe cursă de linie a sărit pe la vreo 1.000 de euro de persoană , au mai avut totuși chef de glume.

Și ne-au trimis două fotografii din traficul „emiratez”, ca să ne convingem că nu totul e doar lux și opulență pe acolo. Printre bolizii de sute de mii de euro își fac loc, cu demnitate și fără complexe, și ale noastre dragi… DACII.

Semn că globalizarea are și ea limitele ei: oriunde ai merge în lume, tot dai peste câte o mașină care te face să te simți ca acasă.

Dacă tot ne întoarcem , cu sau fără Dacia , în România, trebuie să recunoaștem că atunci când ai noștri au proclamat anul 2026 drept „Anul Nadia”, gândul ne-a fugit imediat la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Nu și la primul 10… lei pe litru la benzină și motorină din istoria exercițiilor la sol, bârnă și paralele pe care le execută zilnic șoferii din România.

Iar la cum se anunță vremurile, s-ar putea ca nici psihologii, cu al lor „prag psihologic”, să nu mai aibă toate cifrele… octanice acasă sau pe casă. Și să urce pragul la 11. Cine dă mai mult?

Până una-alta, să avem o primăvară frumoasă.

Și nu uitați, doamnelor: mersul pe jos face piciorul frumos.