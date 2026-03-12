In ajutorul organelor de resort

Aș putea trata acest subiect cu un aer glumeț sau chiar în bășcălie dar consider că este prea importantă rezolvare a lui de către autorități. După cum vă dați seama din cele două fotografii o mașină este parcată în fața unei porți pe care este destul de bine marcat semnul Nu parcați!

Situația se întâmplă aproape în fiecare dimineață la poarta din spate a Șc. Generale „Octavian Goga” din Satu Mare. Această poartă este calea de acces prin care Florisalul colectează gunoiul de peste ziua anterioară din cadrul școlii (gunoi colectat în interiorul clădirii prin tobogane care ajung direct în tomberoane). În toate acele dimineți muncitorii de la Florisal așteaptă câte o oră până reușesc să transporte manual gunoiul din școală în mașinile ale căror ansambluri hidraulice sunt inutile, deoarece accesul în curtea școlii este blocat de câte o mașină. Nu întotdeauna aceeași.

Consider că echipele de la Florisal ar trebui să alerte de două – trei ori administrațiile de profil și mașinile ar fi ridicate, precis că amatorii nu și-ar mai permite aroganța.