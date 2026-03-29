Mai au hoții succes la Satu Mare?

Bursa zvonurilor 29.03.2026 22:09
Mai au hoții succes la Satu Mare?
image-1774811329-f8f092a1Cazul de la Judecătoria Satu Mare pare desprins dintr-un scenariu vechi, dar care, surprinzător, încă funcționează. În plin 2025, într-o stație de autobuz din Satu Mare, două persoane reușesc  să lase o femeie fără bijuterii de 10.000 de lei folosind „metoda pomană + descântec”. Ciudat, nu? ...
Povestea are de toate, dramă inventată, cadouri false, teatru de stradă și un final în care victima pleacă acasă cu un șervețel lipit cu bandă, de parcă ar fi primit o comoară misterioasă, nu… nimic. Iar explicația că „să nu deschidă pachetul că e descântat” chiar a fost suficientă. În 2025. Acum, în 2026, nu știam dacă ar mai prinde vicleșugul, dar nu ne îndoim…
Hoții nu au nevoie de tehnologie, scheme complicate sau ChatGBT, doar de un moment de vulnerabilitate și puțin teatru convingător. Condamnările au venit, dar întrebarea rămâne: câte astfel de „scene” se mai joacă zilnic, fără să ajungă vreodată în fața instanței?

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda