Ne vine primăvara, dar parcă tot cu gheață în suflet…

În mod normal, odată cu primele raze mai blânde de soare și apariția ghioceilor, ar trebui să devenim mai optimiști, mai zâmbitori, mai primăvăratici. Numai că anul acesta parcă nu prea ne arde de glume. Realitatea e mai degrabă pe stilul… „zâmbește, mâine poate fi mai… complicat”.

Nu ne ajungeau tăierile meșterului Ilie , tăieri care au reușit performanța de a lăsa niște români fără locuri de muncă, că ne-am mai trezit acum și cu o dronă, mă scuzați, cu o droaie de probleme noi care ne-au căzut direct în cap.

Conflictul din Iran și împrejurimi a reușit să blocheze vreo 14.000 de români prin Emiratele Arabe Unite. Printre ei, și zeci de sătmăreni, plecați liniștiți la… schi. Da, da, la schi! Că așa i-a dat Ministerul Educației, cel fără ministru de la început de an, vacanței din februarie. Dar, vorba aia, ce treabă avem noi, invidioșii de serviciu, unde schiază românii? La Dubai, în Maldive … Important e să schieze în siguranță și să se întoarcă întregi acasă.

Că tot suntem buni creștini, și în plin post al Paștelui, ne dorim sincer ca toți să revină sănătoși, cu bagaje, suveniruri și povești, nu cu întârzieri, emoții și nervi.

Între timp, companiile aeriene încearcă să joace șah cu cerul: mută piese, suspendă zboruri, reiau altele, toate „limitat”, ca la dietă. Mesajul e clar: nu veniți la aeroport decât dacă sunteți chemați. Altfel, riscați să faceți turism de terminal, cu vedere la banda de bagaje.

Se zboară puțin, se așteaptă mult, se speră enorm. În tot acest timp, dronele, rachetele și geopolitica se joacă de-a nervii noștri, iar harta zborurilor arată mai degrabă ca o tablă de șah aruncată pe jos.

Zeci de sătmăreni așteaptă semnalul de întoarcere. Statul promite soluții, companiile aeriene calculează riscuri. Noroc cu internetul că mai putem lua legătura cu prietenii noștri izolați în Emirate. ”Începe, încet să se zboare de luni seara din Abu Dhabi…așteptăm…nu e chiar atât de grav pe cât se prezintă la televiziunile de știri. Dar incertitudinea asta ne roade…Nu ne lipsește nimic. Doar așteptăm semnalul de întoarcere acasă!” e mesajul unui cititor GNV care a avut ghinionul de a i se anula zborul de sâmbătă de întoarcere spre casă.

Un lucru e cert…Primăvara vine. Babele-s în toi doar că, parcă, anul ăsta și primăvara și babele ne-au prins cu paltoanele încă strânse … pe suflet.