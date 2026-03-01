Noi v-am avertizat…

Un șofer a decis că trotuarul și carosabilul pot deveni, temporar, proprietate personală. Rezultatul? Mașina a fost ridicată, iar scena a fost demnă de un mic spectacol stradal.

Deși regulile sunt clare, unii conducători auto continuă să creadă că avariile aprinse transformă orice loc într-un loc de parcare legal. Fie că blochează accesul pietonilor, îngreunează circulația sau pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, justificarea rămâne aceeași: „stau doar două minute”.Doar că acele „două minute” se transformă rapid în ore pierdute pentru ceilalți. Iar când situația scapă de sub control, oamenii sunt nevoiți să sune autoritățile pentru a elibera zona.

Noi v-am tot avertizat în burse referitor la modul cum parcați….