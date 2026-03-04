Parcarea care te învață să zbori (pe banii tăi)

În Satu Mare, evoluția nu mai e teorie, e practică. Tot mai multe mașini au învățat să zboare. Nu de capul lor, desigur, ci cu ajutorul unei platforme harnice care le oferă un city-break gratuit până în parcarea de la Transurban.

De aproape zece ani, șoferii sunt avertizați că dacă își lasă mașina parcată „unde te taie inspirația”, aceasta va fi ridicată. Dar inspirația e puternică, iar memoria – selectivă. Așa că, periodic, câte un autoturism descoperă brusc levitația administrativă și aterizează strategic în curtea Transurbanului.

Recuperarea? Simplă. Cu doar minimum 500 de lei, îți reprimești bolidul – proaspăt trecut printr-un program intensiv de „dezvoltare personală”. Practic, parcarea aiurea nu mai e contravenție, e curs accelerat de aviație.

La Satu Mare, dacă parchezi prost, nu primești amendă. Primești aripi. Doar că sunt pe factură.