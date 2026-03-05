Șoferul de bemveu și bordura distrusă

Într-un cartier liniștit din Satu Mare, un șofer de BMW a reușit o performanță rară: a transformat o simplă manevră de întoarcere într-o incursiune neautorizată în curtea unei sătmărence, cu tot cu efecte speciale pe bordură.

Spectacolul a fost unul în trei mișcări, executat cu atâta încredere încât mașina a decis că strada e prea banală și că ar merita explorat și terenul privat. Bordura din curte, însă, nu era pregătită pentru o întâlnire atât de directă cu ingineria bavareză și a cedat, devenind victimă colaterală într-un moment de „creativitate rutieră”.

Ironia sorții: întreaga reprezentație a fost urmărită mai târziu pe camerele de supraveghere, deci nu vorbim despre un mister urban, ci despre o demonstrație video în toată regula.

Mesajul proprietarei rămâne simplu și politicos: dacă tot a existat talent la demolări, poate apare și talentul la reparații. Un semn, un telefon și o reparație plătită ar fi finalul ideal pentru acest episod în care un șofer de BMW a decis, pentru câteva secunde, că gardul și bordura altcuiva sunt parte din traseul său de antrenament.