Trotuarul e pentru.... “fraieri”! “Adevărații șoferi” parchează pe el!?

Bursa zvonurilor 26.03.2026 21:35
În Satu Mare, trotuarul nu mai e pentru pietoni, ci pentru mașini lăsate „două minute”, adică suficient cât să blochezi o mamă cu căruciorul și s-o trimiți direct pe carosabil, printre mașini și nervi.
Șoferul de trotuar e convins că legea e opțională și că bunul-simț ocupă prea mult loc. De ce să caute parcare, când poate urca liniștit pe trotuar, ca un cuceritor de borduri?
Între timp, bebelușul face slalom printre roți, pentru că cineva n-a avut chef să parcheze normal. Dar stai liniștit, șoferul n-are nicio vină: „Și unde să parchez?”
Simplu: nu pe trotuar. Dar asta deja pare o idee revoluționară în Satu Mare.
