Turismul de benzină, noul sport preferat de sătmăreni

Sătmăreanul este un om adaptabil. De când cu prețurile ce-au luat-o la noi razna, la pompă, pentru benzină și motorină a redevenit o modă plimbatul peste graniță. În Ungaria, ori Ucraina, fiecare după posibilități și răbdare.

Numai că, de câteva zile, excursia la pompă s-a transformat într-un mic film de comedie amară.

Începând cu 10 martie, guvernul de la Ungaria a introdus un plafon pentru prețurile la carburanți. La prima vedere, vestea a căzut peste șoferii din Satu Mare ca o mană cerească. Numai că entuziasmul a ținut cam cât durează drumul până la prima pompă din Csenger.

Acolo vine surpriza: prețul mic este doar pentru mașinile cu numere de înmatriculare ungurești. Dacă ai număr românesc, vezi prețul, îl admiri, faci o poză și pleci mai departe.

Desigur, sătmărenii nu se lasă descurajați. Creativitatea locală e recunoscută.

Prima variantă: „Lasă că am eu un prieten în Csengersima. Îl sun, merge el la pompă, face plinul… și apoi mai vedem noi.”

A doua variantă: „Facem plinul în mașina lui și după aia scoatem motorina la canistră.”

Sună familiar? Exact. Metodele par desprinse direct din anii de dinainte de 1989, vremuri pe care mulți credeau că le-am lăsat definitiv în manualele de istorie.

Numai că autoritățile ungare nu par foarte amuzate de ingeniozitatea regională. Benzinarii trebuie să verifice numărul de înmatriculare, iar dacă regulile sunt încălcate, amenzile pot merge până la confiscarea echipamentelor și chiar a vehiculului.

Pe scurt: dacă te prinde cineva că ai făcut „trafic de benzină”, riști să pleci acasă… pe jos.

Pentru cei care nu renunță la turismul de carburant există și varianta estică: Ucraina.

Paradoxul e complet: o țară aflată în război de peste patru ani are carburantul mai ieftin decât România. Motorina – aproximativ 7 lei, benzina – 6,80 lei.

Singura mică problemă: ai nevoie de pașaport și trebuie să ai răbdare la vamă la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu. Și noroc să ai un rezervor încăpător.

Așadar, pentru sătmăreanul modern există trei opțiuni:

Alimentează în România și oftează.

Merge în Ungaria și oftează mai aproape de pompă.

Merge în Ucraina și oftează la vamă.

Indiferent de variantă, un lucru e sigur: drumul spre benzină ieftină devine din ce în ce mai lung.

Iar dacă mai cresc puțin prețurile, nu e exclus ca sătmărenii să înceapă să redescopere… mersul pe jos. Sport sănătos, fără accize și fără TVA. Mersul pe bicicletă, trotinetă sau cu caleașca. Pe principiul…ȘASE CAI FRUMOȘI.