Victorie categorică pentru CSM II Olimpia, înaintea reluării Ligii 4 Elite

Fotbal județean

L antrenorul Reszler Zsolt a folosit mai muți juniori U16 în partida de sâ,bătă

Echipa a doua a clubului CSM Olimpia Satu Mare a a avut parte sâmbătă de o adevărată repetiție generală înaintea startului de primăvară din Liga 4 Elite. Sătmărenii au întâlnit, într-un meci de pregătire, formația Voința Lazuri, echipă care evoluează în Liga a 4-a.

Antrenorul Reszler Zsolt a profitat de această partidă pentru a testa mai mulți jucători de doar 16 ani proveniți de la Academia Partium. Printre aceștia, Pop Lóránd a reușit să marcheze primul său gol la nivel de seniori, în timp ce Giorgio Vișovan s-a remarcat cu o „dublă”.

Pe lista marcatorilor s-au mai înscris Saraz Santiago (de două ori), Denis Fodor, Denis Maxineanu, Mario Botca și Gheorghe Carpa, la care s-a adăugat și un autogol, stabilind scorul final la un categoric 10–0.

Campionatul județean Liga 4 Elite se reia în acest weekend, odată cu disputarea etapei a 11-a. După prima parte a sezonului, CSM Olimpia II ocupă locul 6 în clasament, cu un bilanț de 3 victorii, 2 remize și 5 înfrângeri.

În prima etapă din acest an, sătmărenii vor evolua pe teren propriu împotriva formației Someșul Odoreu, care se află pe poziția a 7-a, la doar un punct în spate.