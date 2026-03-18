Victorie în prelungiri pentru Victoria în restanța cu Recolta

CSM Victoria Carei a obținut o victorie importantă , cu un gol marcat în prelundiri, în meciul restant din etapa a 4-a a Liga 4 Elite Satu Mare, scor 3–2 cu Recolta Dorolț Partida a marcat totodată startul sezonului de primăvară în fotbalul județean păstorit de AJF Satu Mare.

După rezultatele din amicale, oaspeții porneau cu prima șansă, iar acest lucru părea să se confirme încă din minutul 11, când Vincze Dávid a deschis scorul pentru Recolta.

Gazdele au revenit însă înainte de pauză. În minutul 44, Cosmin Berindea a restabilit egalitatea, iar cele două echipe au intrat la vestiare cu scorul de 1–1.

Startul reprizei secunde a fost la fel de spectaculos. În decurs de doar un sfert de oră s-au marcat din nou două goluri. Gulya Richárd a readus Recolta în avantaj (1–2) în minutul 54, însă răspunsul gazdelor a venit rapid, prin golul lui Cătălin Mărnean, care a egalat pentru Victoria.

Lovitura decisivă a venit în prelungiri. Căpitanul echipei din Carei, Cosmin Berindea, în vârstă de 26 de ani, a înscris în minutul 90+3, stabilind scorul final 3–2 pentru Victoria.

Grație acestui succes, CSM Victoria Carei a urcat pe locul 4 în clasamentul Ligii 4 Elite, în timp ce Recolta rămâne pe poziția secundă, la patru puncte de liderul Talna Orașu Nou.

În etapa a 11-a, programată la finalul săptămânii, cele două echipe se vor întâlni din nou, de această dată la Dorolț, într-un meci care se anunță la fel de interesant.

Partida de la Carei a început cu un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist emblematic al orașului, Vancsa József, care a fost înmormântat vineri și care s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani.

Redacția Gazeta de Nord‑Vest transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Liga 4 Elite Dendiarom – etapa a 4-a (restanță)

CSM Victoria Carei – Recolta Dorolț 3–2 (1–1)

Marcatori: Cosmin Berindea 44, 90+3, Cătălin Mărnean 59 respectiv pentru Recolta: Vincze Dávid 11, Gulya Richárd 54

Clasament

Talna Orașu Nou – 25 p

2.Recolta Dorolț – 21 p

3.Turul Micula – 14 p

4.CSM Victoria Carei – 14 p

5.Oașul Negrești-Oaș – 13 p

6. CSM Olimpia II – 11 p

7.Someșul Odoreu – 10 p

8.Unirea Tășnad II/Decebal – 6 p