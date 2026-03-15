Weekend de foc în județul Satu Mare

Haideți să fim mai responsabili, odată cu vremea bună apar și incendiile de vegetație. Pompierii din județul Satu Mare au avut parte de un weekend extrem de solicitant, fiind nevoiți să intervină la numeroase incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe localități din județ, dar și la incendiul unei locuințe. Flăcările au cuprins suprafețe întinse de teren, iar echipajele de intervenție au fost nevoite să acționeze ore în șir pentru limitarea și lichidarea incendiilor.

În multe cazuri, incendiile au fost provocate de aprinderea intenționată a vegetației uscate, un gest aparent banal, dar care poate avea consecințe grave. Focul se propagă rapid, mai ales în condiții de vânt, punând în pericol gospodării, terenuri agricole, păduri și chiar vieți omenești.

În același timp, comunitatea are motive să își arate recunoștința față de pompieri și față de toți cei care au intervenit în aceste zile pentru a ține situația sub control. Chiar dacă timpul permite munca în gospodării sau pe câmp, trebuie să existe atenție sporită pentru a preveni astfel de incidente.