Încă din 2025, Primăria Municipiului Satu Mare implementează programul de monitorizare video a punctelor de colectare a deșeurilor menajere – punctele gospodărești. Prin acest program, se iau toate măsurile pentru a asigura un mediu curat în toate zonele orașului. În ultimele luni, numărul camerelor de supraveghere a fost dublat.

Acestea înregistrează zilnic numeroase acțiuni de depozitare ilegală a deșeurilor, iar imaginile sunt transmise către Poliția Locală pentru verificarea și identificarea persoanelor implicate, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege. După cum reiese și din imaginile de mai jos, sunt numeroase persoane care nu se deplasează până la tomberoane/containere și abandonează efectiv deșeurilor în apropierea lor, ceea ce conduce automat la probleme precum: deșeuri împrăștiate de vânt, de persoanele fără adăpost, mizerie în împrejurimi.

Supravegherea video joacă un rol important în menținerea curățeniei în zona și în jurul punctelor gospodărești și totodată pentru depistarea persoanelor care depun deșeuri în locuri nepermise, adică pe lângă pubele, puncte de colectare sau în alte locuri decât cele indicate în contractul încheiat cu operatorul de salubrizare. Reamintim faptul că volumul fiecărui punct de colectare este calculat pentru a deservi numărul de persoane ce dețin contract încheiat cu operatorul. Din păcate, atunci când deșeurile sunt abandonate lângă pubele și containere, persoanele fără adăpost le răvășesc și acestea ajung împrăștiate pe drum, pe trotuar, cauzând mizerie în zona cu pricina.

Le reamintim cetățenilor că depozitarea deșeurilor în alte locuri decât cele prevăzute prin contract sau aruncarea lor la întâmplare reprezintă o contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.

Conform prevederilor OUG. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023 cu modificările și completările ulterioare, abandonarea deșeurilor și eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă. Încălcarea acestor dispoziţii reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 50.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice.

Pentru a scăpa de deșeuri în mod corect din toate punctele de vedere, sătmărenii au la dispoziție următoarele soluții:

Deșeurile de textile provenite din gospodării se vor depune în containerele specifice. În Satu Mare sunt amplasate 14 containere pentru colectarea deșeurilor textile în următoarele locații: Cartierul Micro 16 – strada Brândușa (lângă parcarea din fața magazinului Profi) – 3 containere, Piața Someș – 2 containere, Piața Micro 17 – 2 containere, Cartier Carpați 2 – strada Ganea nr. 20 (lângă Magazinul Unicarm) – 2 containere, Piața Mică – 2 containere și Piața Mare – 3 containere.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice este asigurată de către societățile de colectare specializate și autorizate în colaborare cu Primăria Satu Mare:

ALPIN SRL ridică de la domiciliu deșeurile electrice de mare volum – 0723 888 515, sau se pot depune prin aport voluntar la sediul societății, str. Oașului nr. 23, de luni până vineri între orele 8-13.

TGP - The Green Project ridică de la domiciliu deșeurile electrice - Pentru ridicarea gratuită a deșeurilor electrice vă rugăm să accesați și să completați formularul de COMANDĂ (link https://thegreenproject.ro/comanda/) sau să sunați pentru o programare la numărul 0744781781.

DEEE se pot depune și în cadrul campaniilor de colectare inițiate de către TGP -The Green Project SRL, împreună cu Primăria Municipiul Satu Mare, anunțate prin canalele de comunicare ale autorității publice locale.

Deșeurile provenite din demolări și construcții se ridică de către operatorul de salubritate de la domiciliu, contra cost, în baza unei solicitări. La cerere, operatorul de salubrizare pune la dispoziția deținătorilor de deșeurilor CDC, contra cost, container pentru deșeurile de construcții și demolări (beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, fără conținut de substanțe periculoase).

Deșeurile voluminoase se ridică de către operatorul de salubritate de la domiciliu, contra cost, în baza unei solicitări.

Deșeuri vegetale - crengile rezultate din grădină - trebuie eliminate prin compostare (tocare și producerea compostului), sau se pot preda operatorului de salubritate, contra cost, în baza unei solicitări (comenzi).



