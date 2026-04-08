Dosarul a fost deschis din oficiu, iar ancheta vizează stabilirea exactă a împrejurărilor în care un bărbat ar fi fost agresat

Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare au deschis un dosar penal și efectuează cercetări în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă agresiune fizică asupra unui bărbat de 50 de ani. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 6 aprilie 2026, în timp ce acesta se afla în custodia organelor de poliție.

Dosar deschis din oficiu

Potrivit comunicatului oficial, ancheta a fost demarată din oficiu, iar în prezent se desfășoară cercetări in rem, pentru a clarifica toate aspectele semnalate. Procurorii urmăresc verificarea riguroasă a împrejurărilor și administrarea unui probatoriu complet, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței unei fapte penale.

Fără plângere depusă, dar cercetările continuă

Reprezentanții Ministerul Public au precizat că, până în acest moment, persoana presupus vătămată nu a formulat o plângere penală. Cu toate acestea, cercetările continuă din oficiu, conform atribuțiilor legale.

Respectarea principiilor legale

Activitatea de urmărire penală este desfășurată cu respectarea strictă a principiilor legalității, imparțialității și prezumției de nevinovăție. Scopul anchetei este aflarea adevărului și soluționarea justă a cauzei.

Informări pe parcursul anchetei

Autoritățile au transmis că opinia publică va fi informată în mod transparent și operativ, pe măsură ce ancheta avansează și în limitele prevăzute de lege, cu privire la stadiul și rezultatele cercetărilor.