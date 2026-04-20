Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 179 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Danemarca – 76 locuri de muncă pentru: șef sector reproducție-ferma porcine; tehnician industrial (ucenic); mecanic utilaje grele (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție - procesare produse din carne (f/b).

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare.

Estonia – 10 locuri de muncă pentru betonist.

Polonia – 5 locuri de muncă pentru: șofer camion C+E; tinichigiu acoperis.

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.