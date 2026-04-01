Atunci când nesimțirea își face upgrade și trece la nivel „boss final"…

Zonă frumos delimitată pentru lucrări la acoperiș – adică, pe românește, locul unde nu parchezi, decât dacă ai o relație specială cu pericolul. Dar, desigur, apare inevitabil eroul urban: șoferul care vede banda de delimitare și o interpretează ca pe o invitație VIP.

Mașina, parcată strategic fix unde nu trebuie, stă liniștită, de parcă ar spune: „Ce atâta agitație? Cade ceva, cade… vedem noi.” Iar dacă ne luăm după numărul de înmatriculare, probabil „Rodika” a decis că regulile sunt pentru ceilalți, nu pentru ea.

Pentru că, nu-i așa, de ce să faci doi pași în plus, când poți parca direct sub potențialul pericol? Spirit practic, dus la extrem. Sau, mai simplu spus, comoditate combinată cu o doză sănătoasă de „mie nu mi se întâmplă nimic”.

Până când, cine știe… chiar i se întâmplă.

