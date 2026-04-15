



Direcția de Sănătate Publică Satu Mare anunță o creștere a numărului de infecții respiratorii acute în județ, în contextul monitorizării evoluției din sezonul 2025–2026.

Potrivit datelor oficiale, în săptămâna 6–12 aprilie 2026, la nivelul județului au fost înregistrate 572 de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS, pneumonii și gripă). Totodată, până la data de 12 aprilie 2026, au fost vaccinate antigripal 14.746 de persoane din grupele de risc, prin intermediul medicilor de familie.

Cele mai afectate categorii de vârstă

Analiza epidemiologică arată că:

cele mai multe cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS) s-au înregistrat la persoanele de peste 65 de ani ;

pneumoniile au avut, de asemenea, cea mai mare incidență la aceeași categorie de vârstă;

cazurile de gripă au fost reduse numeric, dar prezente în mai multe grupe de vârstă.

În total, în perioada analizată au fost raportate:

373 cazuri de IACRS ,

192 cazuri de pneumonie ,

7 cazuri de gripă.

Recomandările autorităților sanitare

În acest context, autoritățile sanitare reamintesc măsurile de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor:

evitarea aglomerațiilor și aerisirea frecventă a spațiilor închise;

respectarea igienei mâinilor și a etichetei tusei și strănutului;

purtarea măștii de protecție de către persoanele cu simptome respiratorii;

prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor;

izolarea la domiciliu în cazul îmbolnăvirii;

vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele vulnerabile (vârstnici, gravide, persoane cu boli cronice).

De asemenea, în unitățile sanitare și de învățământ se recomandă triaj epidemiologic zilnic, utilizarea echipamentelor de protecție și dezinfectarea periodică a suprafețelor.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor măsuri este esențială pentru limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii și protejarea persoanelor din grupele de risc.