



Sătmărenii sunt invitați să participe la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de la intrarea Armatei Române în municipiul Satu Mare, eveniment care va avea loc în data de 19 aprilie 2026, începând cu ora 12:30.

Ceremonia se va desfășura la Monumentul Eroului Necunoscut, situat în Parcul Central (Piața Libertății), și va include un program solemn, menit să cinstească memoria celor care au contribuit la istoria orașului.

Manifestările vor debuta cu ceremonialul militar și religios, urmat de prezentarea onorului și intonarea Imnului Național al României. De asemenea, va avea loc un serviciu religios, alocuțiuni oficiale și un moment artistic dedicat evenimentului.

În cadrul ceremoniei vor fi depuse coroane, jerbe și buchete de flori, iar evenimentul se va încheia cu defilarea gărzii de onoare.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să ia parte la această manifestare de suflet, dedicată comemorării unui moment important din istoria municipiului Satu Mare.