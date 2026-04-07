Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, la ora 20:30, au anunțat reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București, într-un comunicat de presă transmis în cursul serii.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984”, se arată în comunicatul oficial.

Reprezentanții unității medicale au transmis și un mesaj de condoleanțe: „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”

Mircea Lucescu era internat din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea unui antrenament al echipei naționale. Deși urma să fie externat pe 3 aprilie, acesta a suferit un infarct miocardic acut.

Starea sa s-a agravat în zilele următoare. Duminică, medicii au anunțat că a fost transferat la Terapie Intensivă, după episoade repetate de aritmii cardiace severe care nu au mai răspuns la tratament.

