Într-un alt context am primit replica din titlu la o discuție pe teme medicale. Desigur că nu m-am simțit în largul meu dar nici lezat, pe motiv că cea care mi-a adresat-o nu stăpânea toate argumentele necesare pentru a declama. Dar, există și un dar, mi-a rămas întipărită această zicală care pare mai degrabă de origine evreiască decât din folclorul românesc. După unul din meciurile etapei a treia chiar mi-a părut elocventă.

Nu m-am așteptat ca una din surprizele etapei să se fi desfășurat tocmai pe Giulești, așa încât sunt un pic amărât, dar cam toate meciurile au avut doza lor de neprevăzut. Gazdele (16 goluri) din nou n-au prea fost indulgente cu musafirii (7 goluri) lor administrându-le cinci înfrângeri. Din nou a fost un singur meci egal, dar de data asta în Grupa campionat: Argeș - Dinamo 1-1 cu câte o repriză pentru fiecare; Rapid - „U” 1-2 domnia și prostia se plătesc! Craiova - CFR 2-0 fără sanepid; Botoșani - FCSB 3-2 c-așa-s prieteniile, dușmănoase; Oțelul - Sibiu 2-0 și sunt curios cât îi ține pe gălățeni fierul roșu; UTA - Metaloglobus 5-1 la discreție; Farul - Unirea 0-1 discret; Petrolul - Miercurea Ciuc 2-0 a la Topal.

A patra etapă din play-off/out are o doză de curiozitate statistică în ea. În grupa care echipele se bat pentru titlu locurile 2-4 joacă acasă, în timp ce în cea care combatantele doresc să evite retrogradarea locurile 3-7 joacă în deplasare. În plus avem din nou un meci între primele două clasate ceea ce îmi place să-l denumesc derbiul campionatului.

Să vedem clasamentele reale (nu cele îmbârligate de federație) înainte de etapă și scurte abțibilduri pentru fiecare meci:

Grupa campionat

1. Craiova 36p

2. „U” 36p

3. Rapid 31p

4. CFR 29,5p

5. Pitești 29p

6. Dinamo 27p

„U” - Craiova (luni, ora 21,30) Derbiul campionatului. Într-o discuție cu colegii mei de liceu pe un grup de socializare tocmai le spuneam că sunt de partea șepcilor roșii în acest meci deoarece doi dintre copiii mei au urmat cursurile universității de pe malul Someșului Mic. Ei, în majoritatea sudiști, normal că merg pe mâna oltenilor, mai ales că cel mai bun prieten din perioada mea bucureșteană era din Băilești. Așa că „haide U!”.

Rapid - Argeș (luni, ora 18,30) Poate vă surprinde ora la care este programat acest joc. Cred că a fost special aleasă pentru a da posibilitatea miilor de copii de pe Calea Giulești, Calea Griviței și Calea Crângași să fie în tribunele unui stadion urgisit pentru această etapă. Sper ca demersul Rapidului pe lângă FRF să dea roade astfel încât copiii să simtă și să se îmbibe cu atmosfera vișinie de pe Giulești;

CFR - Dinamo (duminică, ora 21) Un alt meci cu scântei. Sper că în limita sportivității și a suportabilității suporterilor. Jocul de cuvinte nu a fost fortuit pentru că, după cum se știe, cele două galerii nu prea se iubesc, dar dacă fiecare din ele și-ar abandona ultrașii ar ieși un duel armonios deasupra stadionului din Gruia;

Grupa retrogradare

1. Arad 27,5p

2. FCSB 27p

3. Botoșani 27p

4. Galați 23,5p

5. Constanța 22,5p

6. Miercurea Ciuc 20p

7. Ploiești 19p

8. Slobozia 18,5p

9. Sibiu 14,5p

10 Metaloglobus 10p

UTA - Botoșani (sâmbătă, ora 17,15) Cică asta ar fi bătălia pentru cine va înfrunta FCSB-ul în barajul pentru Europa. Ce ați spune dacă aceasta ar fi bătălia pentru cine va juca cu Galațiul în acel baraj? Nu e posibil. Asta deoarec până la această oră doar FCSB, Botoșani, Farul și Miercurea Ciuc au dreptul de a juca barajul și asta doar dacă se vor afla pe unul din primele patru locuri ale grupei rușinoase;

FCSB - Galați (sâmbătă, ora 20) Ei Stjepan Tomas! Acuma să te văd. Mi-a plăcut ce-ai făcut contra sașilor dar bucureștenii sunt croiți pe alte calapoade. Au alt tip de ghete în picioare. Sau... nu? Pe de altă parte dacă vei câștiga va trebui să bați urgent la poarta comenduirii pentru plata salariilor, altfel...

Sibiu - Constanța (vineri, ora 19) Meciul de deschidere al etapei. Două echipe rănite. Sângerânde. Ambele cu rezultate mai bune când joacă împotriva granzilor. Toate astea duc câtre un egal dar cum egalul nu prea e la modă în această primăvară probabil hazardul va decide;

Slobozia - Ploiești (duminică, ora 18) Pentru un antrenor precum Topal ar trebui să fie floare la ureche acest meci. În sfârșit un antrenor care știe să pună în valoare calitățile lui Rareș Pop, jucător împrumutat de la Rapid, care nu are același piept bombat ca al lui Dobre, poate nici viteza acestuia, dar sigur are mai mult calciu în creier;

Metaloglobus - Miercurea Ciuc (luni, ora 15,30) Cenușăreasa etapei. Fabrica de jucării trebuie recalibrată urgent pe producția de armament dacă mai are ceva intenții de a respira aerul curat al înălțimilor. Nu prea cred în șansele lor dar, privind în trecutul nu prea îndepăratat al situațiilor similare, le mai acord o prelungire a speranțelor chinuitoare. Nu și în meciul ăsta (~Atunci când? - mă zgândăre o chestiune).

Fotbalul a intrat în penumbră. „Il Luce” s-a aprins, a luminat, a pâlpâit și s-a stins. Opriți războaiele!



