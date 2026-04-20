Elevi din țară, diaspora și din școlile cu predare în limbile minorităților au trăit un moment unic al recunoașterii și al bucuriei performanței

Într-un cadru solemn și încărcat de emoție, Teatrul de Nord a găzduit, în 18 aprilie 2026, festivitatea de premiere a etapei naționale a Olimpiadei de limba și literatura română pentru școli și secții cu predare în limbile minorităților, precum și pentru românii din diaspora (clasele V–XII).

Evenimentul a reunit elevi merituoși, profesori dedicați și invitați de seamă, într-o celebrare a cuvântului, a identității și a excelenței.





Un început solemn, sub semnul unității

Moderată de Năstaca Scopeț, festivitatea a debutat cu intonarea imnului național „Deșteaptă-te, române!”, marcând un moment de profund respect și apartenență.

Mesajul de deschidere a subliniat parcursul intens al participanților – zile de lectură, reflecție și creație – transformate într-un moment de recunoaștere a muncii și talentului.





Arta cuvântului și a sunetului, pe aceeași scenă

Momentele artistice au adus profunzime și sensibilitate evenimentului, îmbinând muzica și poezia într-un veritabil spectacol al expresiei:

Nagy Máté a interpretat Mendelssohn – „Lieder ohne Worte”

Debrenti Katalin și Csorvási Panka au adus în prim-plan versurile lui Mihai Eminescu

Leontin Hanțig a oferit o interpretare memorabilă din Nichita Stănescu

Momentul a fost descris ca un adevărat „duel” al artelor poetice, completat de un final muzical susținut de Voropciuc Petrișor, alături de profesorul Flore Ioan.

Premierea excelenței, pe două niveluri

Festivitatea de premiere a fost organizată distinct pentru nivelul gimnazial și liceal, fiecare categorie evidențiind performanțele elevilor:

La nivel gimnazial, premiile au fost înmânate de personalități din educație și administrație, precum Otilia Hedeșan sau Masculic Csaba, alături de directori de instituții și reprezentanți ai organizațiilor partenere.





La nivel liceal, ceremonia a fost susținută de oficiali din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, inspectori școlari și membri ai comisiei centrale, precum și de reprezentanți ai societății civile și ai mediului cultural.

Premiile speciale au fost oferite de numeroase organizații și parteneri, confirmând sprijinul comunității pentru performanța educațională.





Educația, dincolo de competiție

Discursul final, susținut de Otilia Hedeșan, președintele Comisiei Centrale, a evidențiat valoarea formativă a unei astfel de experiențe, dincolo de premii și clasamente.





Mesajul de încheiere a sintetizat esența evenimentului printr-un vers al poetei Ana Blandiana: „Se naște câte un cuvânt ca o lumină.”

O ediție memorabilă

Festivitatea de la Teatrul de Nord a fost mai mult decât o simplă ceremonie de premiere – a fost o celebrare a pasiunii pentru limba română, a identității și a curajului de a crea.

Pentru toți participanții, drumul continuă – cu sens, lumină și încredere.





