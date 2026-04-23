Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, într-o atmosferă de profundă trăire duhovnicească



Joi, 23 aprilie 2026, Schitul „Sfântul Gheorghe” din Turț Băi, Protopopiatul Oaș, a fost loc de pelerinaj pentru numeroși credincioși veniți să participe la sărbătoarea hramului. Evenimentul a fost marcat de oficierea Sfintei Liturghii Arhierești de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Liturghie arhierească în zi de mare sărbătoare

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Schitul „Sfântul Gheorghe” din Turț Băi, cu prilejul hramului așezământului monahal.

Slujba a fost una deosebită, încărcată de solemnitate și emoție, specifică unei zile dedicate Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Predică apreciată de credincioși

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit o predică profundă, cu mesaj duhovnicesc, care a fost apreciată de cei prezenți.

Cuvântul de învățătură a subliniat importanța credinței, a jertfei și a trăirii autentice a valorilor creștine.

Participare numeroasă la hram

Foarte mulți credincioși au fost prezenți la Sfânta Liturghie Arhierească, participând cu evlavie la slujbă și marcând împreună hramul schitului.

Atmosfera a fost una de sărbătoare și comuniune spirituală, specifică marilor evenimente religioase din Țara Oașului.

Tradiție și continuitate spirituală

Hramul Schitului „Sfântul Gheorghe” din Turț Băi rămâne un reper important pentru comunitatea locală, reunind an de an credincioși din întreaga zonă, în jurul valorilor credinței și tradiției ortodoxe.