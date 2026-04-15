



Distribuție Energie Electrică Romania - Sucursala Satu Mare a finalizat lucrarea de investiții „Modernizare grupuri de tratare neutru în stația 110/20 kV Carei Unio” din localitatea Carei, județul Satu Mare.

Lucrările efectuate au vizat modernizarea rețelelor electrice de medie și joasă tensiune, prin:

• Montarea a două transformatoare noi de servicii interne 20/0,4 kV;

• Montarea a patru separatoare monopolare de exterior 20 kV, 630 A și a două descărcătoare cu oxizi metalici 24 kV, 10 kA;

• Montarea unui dulap de automatizare;

• Realizare racorduri între transformatoarele de servicii interne și celulele aferente din stația de conexiune;

• Integrarea în SCADA a noilor echipamente.

Prin realizarea acestei lucrări, în valoare de 4,3 milioane de lei, din surse proprii, utilizatorii vor beneficia de un serviciu de distribuție la înalte standarde de calitate, în condiții de siguranță, fiind îndeplinite următoarele obiective:

➤ reducerea numărului și duratei întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică;

➤ asigurarea parametrilor optimi de funcționare ai rețelelor, conform cerințelor prevăzute de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Investiția reprezintă un angajament ferm al companiei pentru îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție și asigurarea unui sistem energetic sigur, eficient și sustenabil.