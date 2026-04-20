.Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 222 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

-10 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare (asistent manager, consilier vânzari asigurari, farmacist, specialist în domeniul calitatii, director magazin , sef departament marfuri alimentare/nealimentare, operator introducere, validare si prelucrare date, sef schimb).

- 33 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (agent de vânzari,agent servicii client, Conducător auto transport rutier de mărfuri, electrician în constructii, lucrator comercial

maistru întretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri,mecanic utilaj,operator introducere, validare si prelucrare date operator la masini-unelte cu comanda numerica, ,sef unitate elementara de lucru,sofer de autoturisme si camionete, tehnician analist calitate,tehnician energetician, electrician,vânzator).

- 138 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent de securitate

ajutor bucatar, confectioner articole speciale din lemn,montator subansamble, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, muncitor necalificat la demolarea, cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii, ucenic).

- 7 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii ( femeie de serviciu,

muncitor necalificat în silvicultura, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet )

- 34 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (curatitor-sablator, frezor universal, lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale, manipulant marfuri,mecanic utilaj, muncitor necalificat în industria confectiilor, strungar universal, tapiter, tâmplar universal).