În acest an, Ziua Cercului Literar „Szamos” a fost sărbătorită la data de 15 aprilie, în amfiteatrul Universității Creștine Partium din Oradea, în cadrul unui eveniment organizat de Colectivul de Limba și Literatura Maghiară, cu ocazia Zilei Poeziei Maghiare.





La eveniment au participat elevii Liceului Reformat din Satu Mare (Kása Jázmin, Erdei Árva Mátyás, Vaida Henrik Árpád, Tolvai Alex) și corul „Gyöngyszem” (Debrenti Katalin, Kánya Jázmin, Versényi Eszter, Bodnár Áron, Nagy Máté), sub conducerea dirijorului Higyed Gyöngyi, precum și elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” (Hága Jázmin, Sebő Kata, Grebur Eszter) și ai Colegiului Național „Kölcsey Ferenc” (Bálint Bianka, Fodor Fiona Rebeka), care au susținut un program muzical-literar.





Evenimentul, desfășurat cu sala plină, i-a avut ca vorbitori pe dr. Pálfi József, rectorul universității, dr. Antal János James, șeful Catedrei de Limbă și Literatură, și dr. Albu-Balogh Andrea, lector universitar și responsabil de specializare în cadrul Colectivului de Limba și Literatura Maghiară, care au adresat mesaje de salut participanților.





Cercul Literar „Szamos” a fost prezentat de Elek Eszter, iar publicațiile „Szamos” au fost prezentate de Elek György. Despre volumul de interviuri „Szamos Plusz 2026”, apărut recent, dr. Albu-Balogh Andrea a purtat un dialog cu editorul volumului.