Orașul Negrești-Oaș face un pas important în direcția dezvoltării sale durabile prin lansarea proiectului „Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș”, cod SMIS 301404, un proiect care urmărește transformarea modului în care oamenii se deplasează, interacționează și folosesc spațiul public urban. Finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, proiectul se înscrie într-o viziune amplă de dezvoltare a unei mobilități urbane moderne, adaptate cerințelor actuale și orientate către un viitor cu emisii reduse de carbon.

Într-un oraș aflat în continuă evoluție, mobilitatea nu înseamnă doar infrastructură, ci și siguranță, accesibilitate și calitate a vieții. Prin acest proiect, administrația locală își propune să creeze un sistem de mobilitate urbană care să răspundă nevoilor reale ale comunității, să reducă presiunea traficului rutier și să ofere alternative viabile și sigure pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii transportului public. Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității vieții în Negrești-Oaș printr-o mobilitate mai eficientă, mai prietenoasă cu mediul și mai bine integrată în structura orașului.

Intervențiile prevăzute urmăresc modernizarea infrastructurii urbane, încurajarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante și crearea unor trasee dedicate care să sporească siguranța rutieră și confortul tuturor participanților la trafic. Totodată, proiectul contribuie la reducerea emisiilor poluante, la adaptarea orașului la efectele schimbărilor climatice și la dezvoltarea unui sistem coerent și durabil de mobilitate multimodală, capabil să susțină creșterea orașului pe termen lung.

Valoarea totală a proiectului este de 104.480.111,39 lei, din care 26.521.657,92 lei reprezintă finanțare nerambursabilă acordată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, diferența fiind asigurată din bugetul local, prin contribuția proprie și cheltuielile neeligibile ale UAT Orașul Negrești-Oaș. Proiectul va fi implementat pe o durată de 45 de luni, perioadă în care investițiile realizate vor contribui treptat la schimbarea aspectului și funcționalității spațiului urban.

Efectele acestui demers se vor reflecta în creșterea mobilității și a conectivității între diferitele zone ale orașului, în îmbunătățirea siguranței în trafic și a calității spațiilor publice, precum și în reducerea nivelului de poluare. Prin proiectul „Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș”, administrația locală își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea unui oraș modern, echilibrat și orientat către bunăstarea comunității.