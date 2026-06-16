A venit vacanța. Rând pe rând copiii și nepoțeii noștri și-au luat la revedere de la educatoare, de la învățători, de la profesorii din învățământul gimnazial și cel liceal, de la conferențiari și profesori universitari. Unii chiar și-au luat adio de la grupa mare, sala de clasă, atelierul de lucru, laboratoare și cabinete iar cei maturi deja, de la aulele universităților.

Ca de fiecare dată în preajma acestor evenimente se închid și instituțiile de cultură cu program stagional. Așa că joi, de la ora 19, putem folosi abonamentul cu nr. 47, ultimul, pentru a fi prezenți în foaierul Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din municipiul nostru reședință de județ, județ care prin consiliul său administrativ este și ordonatorul principal de credite care sprijină cultura.



Ce ne-a rezervat conducerea filarmonicii pentru acest sfârșit de stagiune? Păi nu s-a lăsat mai prejos decât în restul anului. Chiar are programată una din cele mai intense seri culturale, seară care debutează cu „Concertul pentru pian” în fa diez minor al lui Alexander Scriabin. Mărturisesc că nu am ascultat niciodată această lucrare așa încât am căutat-o pe YouTube și o ascult chiar acum în timp ce scriu aceste rânduri în interpretarea pianistului rus Daniil Trifonov. Cei drept mi-am format o părere despre această lucrare, dar cum în artă părerea unuia sau a altuia nu este definitorie vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să judecați de ce se spune despre Scriabin că este mistic.

În partea a doua a „Concertului simfonic de închidere a stagiunii” avem ocazia să ne delectăm cu o creație a unui alt mare compozitor rus din aceeași perioadă de sfârșit de secol al XIX-lea - început de secol XX. Este vorba de Alexander Glazunov cu a sa „Simfonie nr. 5” în si bemol major.

Invitații acestei seri de mijloc de cireșar sunt dirijorul rus, cum altfel, Anton Șaburov (vezi numărul nostru din 23 februarie 2023) și pianistul român de renume mondial, profesorul universitar Csiky Boldizsár jr. Renumele acestora ne garantează o calitate excepțională a interpretării celor două lucrări atipice. Prima, cum spuneam, cu accente mistice iar a doua bântuită de eclecticism.

Aleksandr Konstantinovici Glazunov

S-a născut pe 10 august 1865 la Sankt Petersburg și a decedat 71 de ani mai târziu, pe 21 martie, la Paris. A fost un compozitor, profesor de muzică și dirijor din perioada romantismului rusesc târziu.

A fost director al Conservatorului din Sankt Petersburg în perioada 1905 - 1928 și a reorganizat instituția în urma revoluției bolșevice. A continuat să conducă Conservatorul până în 1930, deși plecase din URSS definitiv încă din 1928. Cel mai cunoscut student al său din acea perioadă a fost Dmitri Șostakovici.





Glazunov a reconciliat naționalismul și cosmopolitanismul în muzica rusească. Deși succesor direct al naționalistului Balakirev, el tindea mai mult spre grandoarea epică a lui Borodin, absorbind mai multe alte influențe, printre care virtuozitatea orchestrală a lui Rimski-Korsakov, lirica lui Ceaikovski și contrapunctul lui Taneiev. Slăbiciunile lui erau un academicism care uneori îi copleșea inspirația și un eclecticism care putea scoate și ultimul strop de originalitate în muzica lui. Compozitori tineri, precum Prokofiev și Șostakovici îi considerau muzica depășită, recunoscând totuși că el rămânea un compozitor cu o reputație impunătoare și o influență stabilizatoare într-o vreme zbuciumată de tranziție.

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