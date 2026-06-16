Elevul Școlii Gimnaziale Terebești a impresionat juriul prin talentul, perseverența și dragostea sa pentru folclorul românesc, obținând o distincție importantă la competiția organizată de Muzeul Județean Satu Mare

Bucurie și mândrie la Școala Gimnazială Terebești, după ce elevul Fabian Rițiu, din clasa a VI-a, a obținut Premiul al III-lea la cea de-a III-a ediție a concursului „Pe aripile cântecului”, desfășurat la Muzeul Județean Satu Mare. Tânărul interpret a concurat la categoria de vârstă 13-14 ani și a reușit să se remarce prin calitățile sale artistice și prin autenticitatea cu care promovează cântecul popular românesc.

Rezultatul reprezintă o nouă confirmare a talentului și a muncii depuse de Fabian, care a reprezentat cu cinste atât școala pe care o frecventează, cât și comunitatea din care provine.





Talent cultivat prin muncă și pasiune

Conducerea Școlii Gimnaziale Terebești a transmis un mesaj de felicitare pentru elevul care a urcat pe podiumul competiției.





„Suntem mândri să anunțăm că elevul Rițiu Fabian, din clasa a VI-a, a obținut Premiul III la concursul «Pe aripile cântecului». Prin talent, muncă, perseverență și dragoste pentru folclorul românesc a reprezentat cu cinste școala noastră”, au transmis reprezentanții instituției de învățământ.

Totodată, cadrele didactice au adresat mulțumiri părinților și profesorilor din cadrul Ansamblului Folcloric GESO, cei care au contribuit la formarea și susținerea tânărului interpret pe drumul performanței.

Emoția unei familii care trăiește succesul alături de Fabian

Dincolo de premiu și de recunoașterea obținută în concurs, succesul lui Fabian a adus o mare bucurie în familia sa, care îl susține necondiționat în activitatea artistică.

Profund emoționată de reușita nepotului său, bunica acestuia, Mariana Rițiu, a transmis un mesaj plin de dragoste și apreciere.

„Nu pot să exprim în cuvinte ce mândri suntem de tine, dragul nostru nepot Fabian Rițiu! Bunul Dumnezeu să te ajute să ajungi pe cele mai înalte culmi ale succesului, pentru că meriți prin dragostea ta pentru cântec și conștiinciozitatea ta! Te iubim, dragul nostru drag!”, a declarat aceasta.

În mesajul său, Mariana Rițiu a adresat mulțumiri speciale și celor care au contribuit la pregătirea artistică a tânărului interpret, Giorgiana Gordea și Sorin Cioban.





Un nume promițător al folclorului sătmărean

Premiul obținut la concursul „Pe aripile cântecului” confirmă faptul că Fabian Rițiu este unul dintre tinerii care duc mai departe tradițiile și valorile autentice ale folclorului românesc. Cu talent, seriozitate și susținerea familiei și a mentorilor săi, elevul din Terebești își construiește pas cu pas un parcurs artistic care promite noi realizări și motive de mândrie pentru comunitatea locală.

Pentru Fabian, acest premiu reprezintă nu doar o recompensă a efortului depus, ci și un nou început pe drumul afirmării în lumea cântecului popular românesc.





