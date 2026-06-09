Angajații din sistem protestează fără a întrerupe activitatea, transmițând un semnal de alarmă privind noua lege a salarizării și viitorul profesiilor din domeniu





Membrii Uniunii Județene SANITAS Satu Mare s-au alăturat acțiunii naționale declanșate de Federația SANITAS din România, participând la greva japoneză organizată la nivelul întregului sistem de sănătate și asistență socială. Prin această formă de protest, angajații își continuă activitatea, însă își exprimă public nemulțumirea față de prevederile proiectului noii legi a salarizării și față de lipsa unor soluții care să răspundă problemelor reale din sistem.

La muncă, dar cu un mesaj ferm pentru autorități

În spitale, ambulatorii, laboratoare, centre medico-sociale și instituții de asistență socială, activitatea se desfășoară normal. Personalul medical și auxiliar rămâne alături de pacienți și beneficiari, demonstrând încă o dată responsabilitatea care caracterizează aceste profesii.

Cu toate acestea, sindicaliștii atrag atenția că devotamentul angajaților nu poate substitui la nesfârșit măsurile necesare pentru asigurarea unui sistem echitabil și funcțional. Prin greva japoneză, aceștia transmit că munca lor trebuie recunoscută și respectată, iar vocea lor nu mai poate fi ignorată.

Semnal de alarmă privind noua lege a salarizării

Reprezentanții SANITAS susțin că forma actuală a proiectului noii legi a salarizării riscă să genereze noi inechități și să afecteze veniturile salariaților din sănătate și asistență socială.

În acest context, organizația sindicală solicită stabilirea valorii de referință sectoriale la 4.325 de lei, aplicarea unor coeficienți de salarizare echitabili pentru toate categoriile profesionale, menținerea sporului de tură la 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Totodată, sindicaliștii cer includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare cu personalul sanitar și reluarea negocierilor reale cu reprezentanții angajaților.

O formă de protest care nu afectează pacienții

Greva japoneză reprezintă una dintre formele de protest prin care salariații își exprimă revendicările fără a întrerupe activitatea. Astfel, pacienții și beneficiarii serviciilor sociale continuă să primească îngrijirea necesară, în timp ce angajații transmit un mesaj clar factorilor de decizie.

Pentru membrii SANITAS, acțiunea de astăzi este despre unitate, demnitate profesională și apărarea unor drepturi considerate esențiale pentru viitorul sistemului.

„Refuzăm să mai fim invizibili”

Sindicaliștii afirmă că ani la rând au compensat deficitul de personal, au făcut față suprasolicitării și au rămas în prima linie indiferent de dificultăți. În aceste condiții, ei consideră că recunoașterea muncii și responsabilității pe care o poartă zilnic trebuie să se reflecte și în politicile salariale.

Mesajul transmis de SANITAS Satu Mare este unul de solidaritate și fermitate: respectul pentru sănătate începe cu respectul acordat celor care susțin, zi de zi, funcționarea sistemului. Iar prin greva japoneză, angajații din sănătate și asistență socială arată că sunt prezenți la datorie, dar că nu mai acceptă să fie ignorați.