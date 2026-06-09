Colaborarea dintre mediul economic, administrația locală și școală a oferit copiilor o experiență memorabilă, plină de culoare, emoție și recunoștință





O zi specială, marcată de entuziasm, creativitate și momente artistice emoționante, a adus zâmbete pe chipurile elevilor de la Școala Profesională „George Coșbuc” din Medieșu Aurit. După ce și-au exprimat imaginația prin desene pe asfalt realizate în curtea Companiei Universal Alloy Corporation (UAC) din Medieșu Aurit , copiii au fost recompensați pentru talentul și implicarea lor, într-un eveniment care a evidențiat încă o dată puterea colaborării dintre comunitate, școală și mediul de afaceri.

Desene care au transformat asfaltul într-o galerie de artă

Curtea companiei UAC Medieșu Aurit s-a transformat, pentru câteva ore, într-un spațiu al creativității și al expresiei libere. Aici, elevii Școlii Profesionale „George Coșbuc” au avut ocazia să redea, prin culori și imaginație, propria viziune asupra lumii din jur.

Compania, una dintre cele mai importante prezențe economice din comună, a oferit cadrul ideal pentru desfășurarea activității, demonstrând deschidere și implicare față de generațiile tinere. Desenele realizate de copii au impresionat prin originalitate și sensibilitate, reflectând universul plin de speranță și optimism al copilăriei.

Recompense și recunoștință pentru micii artiști

În semn de apreciere pentru efortul și talentul lor, fiecare elev participant a primit un cadou oferit de UAC. Gestul a fost primit cu entuziasm și bucurie, transformând momentul într-o adevărată sărbătoare pentru cei mici.

Evenimentul a fost posibil datorită unei colaborări exemplare între UAC Medieșu Aurit, Primăria Comunei Medieșu Aurit, condusă de primarul Marian Torok, și Școala Profesională „George Coșbuc”, parteneriat care demonstrează că investiția în educație și în activitățile dedicate copiilor reprezintă o prioritate pentru comunitate.

Muzică, emoție și spirit de comunitate

Atmosfera festivă a fost completată de un moment artistic deosebit. În colaborare cu Biblioteca Comunală „Hadrian Daicoviciu”, elevii au pregătit un program muzical dedicat gazdelor, interpretând un cântec acompaniat la chitară chiar de colegii lor.

Momentul a adus un plus de emoție și căldură întregii întâlniri, fiind răsplătit cu aplauze și apreciere din partea celor prezenți. Vocea copiilor, armonia chitarelor și entuziasmul participanților au creat o atmosferă autentică, în care spiritul comunității s-a făcut simțit la fiecare pas.

O continuare frumoasă a sărbătorii copilăriei

Prin această activitate, bucuria Zilei Internaționale a Copilului a fost prelungită într-un mod firesc și plin de semnificație. Evenimentul a readus în prim-plan magia copilăriei, importanța încurajării creativității și valoarea parteneriatelor care contribuie la dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Mulțumirile organizatorilor s-au îndreptat către UAC Medieșu Aurit pentru sprijinul acordat, pentru generozitate și pentru implicarea constantă în viața comunității locale, oferind copiilor nu doar cadouri, ci și amintiri care vor rămâne mult timp în sufletele lor.