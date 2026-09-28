ACCIDENT. Accident cu TIR, autoutilitară și autoturism la Drăgușeni! Traficul este blocat pe ambele sensuri

Locale 28.09.2026 10:59
ACCIDENT. Accident cu TIR, autoutilitară și autoturism la Drăgușeni! Traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier în care au fost implicate un TIR, o autoutilitară și un autoturism s-a produs în această dimineață, pe strada Principală din localitatea Drăgușeni. La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Turț.

Trei persoane au fost implicate în accident, iar una dintre acestea a primit îngrijiri medicale la fața locului. Circulația rutieră este blocată în acest moment pe ambele sensuri de mers.

Pompierii au intervenit cu șapte cadre militare

La locul accidentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Punctului de Lucru Turț, cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Intervenția este asigurată de șapte cadre militare, care acționează pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor persoanelor implicate.

Trei persoane, implicate în accident

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în accident au fost implicate trei persoane.

Una dintre acestea a primit îngrijiri medicale la fața locului. La acest moment nu au fost comunicate informații privind existența unor victime transportate la spital sau despre gravitatea leziunilor.

În accident au fost implicate un autotren, o autoutilitară și un autoturism.

Trafic blocat pe ambele sensuri

În urma producerii accidentului, circulația rutieră pe strada Principală din Drăgușeni este blocată pe ambele sensuri de mers.

Șoferii aflați în zonă sunt sfătuiți să manifeste prudență și să țină cont de indicațiile forțelor de intervenție.

Intervenția este în dinamică, iar informațiile privind cauzele producerii accidentului și starea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de autorități.

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