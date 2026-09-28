Altfatter Tamás a pus accent pe educație de calitate, siguranța elevilor și necesitatea ca tinerii să își construiască viitorul în județul Satu Mare.

Prefectul județului Satu Mare a participat la prima ședință de lucru din noul an școlar cu directorii unităților de învățământ și a transmis un mesaj axat pe performanță, siguranță și viitorul tinerilor.

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat la prima ședință de lucru din anul școlar 2026-2027 cu directorii unităților de învățământ din județul Satu Mare, convocată de Inspectoratul Școlar Județean în Sala Festivă a Liceului Teologic Reformat. La întâlnire au participat conducerile unităților de învățământ din județ, precum și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul educației, al siguranței elevilor și al pieței muncii.

Performanța în educație nu înseamnă doar rezultate la examene

În mesajul transmis în cadrul întâlnirii, prefectul le-a mulțumit directorilor unităților de învățământ, cadrelor didactice și echipei manageriale a Inspectoratului Școlar Județean pentru modul în care a fost pregătit începutul noului an școlar.

Altfatter Tamás a subliniat că performanța în educație este rezultatul unui efort constant, susținut prin rigoare, exigență și atenție acordată fiecărui elev.

Prefectul a precizat că performanța nu trebuie măsurată exclusiv prin mediile obținute la examenele naționale, ci și prin capacitatea școlii de a orienta fiecare elev către parcursul educațional potrivit aptitudinilor sale și de a-l pregăti pentru o viață profesională împlinită.

Școala profesională, în centrul legăturii dintre educație și piața muncii

Un loc important în mesajul prefectului l-a ocupat învățământul profesional. Acesta a arătat că meseriile dobândite în școlile profesionale trebuie să fie serioase, solicitate pe piața muncii și necesare dezvoltării economice a județului.

În acest context, elevii și părinții trebuie să perceapă aceste trasee educaționale ca pe o opțiune valoroasă, cu perspective reale pentru viitor.

Prefectul a evidențiat și importanța colaborării cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, astfel încât oferta educațională să fie corelată cu nevoile actuale și viitoare ale angajatorilor.

În perioada următoare urmau să fie organizate mese rotunde la care să participe reprezentanți ai unităților de învățământ, ai instituțiilor publice și ai mediului economic, cu scopul de a identifica împreună soluții concrete la problemele cu care se confruntă sistemul educațional din județ.

„Siguranța copiilor reprezintă o prioritate absolută”

Un alt punct important al mesajului transmis de prefect a vizat siguranța elevilor. Acesta i-a îndemnat pe directorii unităților de învățământ să intervină ferm și imediat în situațiile de bullying.

De asemenea, Altfatter Tamás a cerut sesizarea fără întârziere a autorităților competente în cazul oricărei suspiciuni legate de consumul sau traficul de droguri în mediul școlar ori în proximitatea școlilor.

Prefectul a subliniat că prevenirea și combaterea acestor fenomene presupun o colaborare strânsă între școli, părinți și instituțiile statului, precum și o reacție rapidă atunci când apar astfel de situații.

Mesaj pentru tinerii care pleacă: „Să se întoarcă acasă”

Un alt obiectiv exprimat de prefect a fost acela ca tinerii să rămână aproape de județul Satu Mare sau să revină acasă după finalizarea studiilor.

Altfatter Tamás a arătat că tinerii au la dispoziție și în județul Satu Mare posibilități de continuare a studiilor și i-a încurajat să ia în considerare această oportunitate.

Pentru cei care aleg să studieze în alte orașe din țară sau în străinătate, prefectul și-a exprimat dorința ca aceștia să revină ulterior în județ și să își construiască aici viitorul profesional.

La finalul întâlnirii, Altfatter Tamás a asigurat reprezentanții sistemului de învățământ de întreaga disponibilitate și de sprijinul Instituției Prefectului Județul Satu Mare pentru inițiativele menite să contribuie la creșterea calității educației și la siguranța elevilor sătmăreni.

Prefectul le-a urat tuturor un an școlar 2026-2027 cu rezultate remarcabile și mult succes în activitatea desfășurată.



